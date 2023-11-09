الركراكي يكشف سبب استبعاد عبد الرزاق حمد الله من المنتخب المغربي

الركراكي يكشف سبب استبعاد عبد الرزاق حمد الله من المنتخب المغربي

2023-11-09 / 15:23
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كشف الناخب الوطني وليد الركراكي سبب استبعاد عبد الرزاق حمد الله، مهاجم إتحاد جدة السعودي من قائمة المنتخب الوطني المغربي.

وقال الركراكي في تصريح له: “عبد الرزاق حمد الله تواجد معنا في الوقت الذي كان يقدمه فيه مستويات جيدة مع فريقه، واليوم هو مطالب بالإشتغال أكثر على نفسه للعودة إلى المنتخب الوطني المغربي”.

وأضاف: “حاليا لدينا الكثير من المهاجمين الذين يقدمون مستويات جيدة مع فرقهم، على غرار طارق تيسودالي وأيوب الكعبي، ونفس الأمر بالنسبة لمنير الحدادي الذي أصبح يلعب باستمرار مع فريقه”.

وتابع: “حاليا من الصعب حجز مكان داخل تشكيلة المنتخب الوطني المغربي، بسبب قوة المنافسة، لكن هذا الأمر جيد”.

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تعليق واحد

  1. هذا اللاعب انتهت مدة صلاحيته. اخذ فرصته اكثر من مرة و لم يحسن استغلالها ولم يقدم اية إضافة للمنتخب المغربي عليه أن يترك مكانه لغيره من اللاعبين الشبان الجدد. هذا اللاعب لم يسجل مع المنتخب الوطني المغربي منذ سنة 2014 ..تسع سنوات ولم يسجل اي هدف مع المنتخب المغربي للكبار.
    بلغ من الكبر عتيا وعليه أن يتقبل هذا الواقع .
    ودوام الحال من المحال.

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