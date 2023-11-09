الركراكي يكشف سبب استبعاد عبد الرزاق حمد الله من المنتخب المغربي

الركراكي يكشف سبب استبعاد عبد الرزاق حمد الله من المنتخب المغربي

2023-11-09 / 15:23
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كشف الناخب الوطني وليد الركراكي سبب استبعاد عبد الرزاق حمد الله، مهاجم إتحاد جدة السعودي من قائمة المنتخب الوطني المغربي.

وقال الركراكي في تصريح له: “عبد الرزاق حمد الله تواجد معنا في الوقت الذي كان يقدمه فيه مستويات جيدة مع فريقه، واليوم هو مطالب بالإشتغال أكثر على نفسه للعودة إلى المنتخب الوطني المغربي”.

وأضاف: “حاليا لدينا الكثير من المهاجمين الذين يقدمون مستويات جيدة مع فرقهم، على غرار طارق تيسودالي وأيوب الكعبي، ونفس الأمر بالنسبة لمنير الحدادي الذي أصبح يلعب باستمرار مع فريقه”.

وتابع: “حاليا من الصعب حجز مكان داخل تشكيلة المنتخب الوطني المغربي، بسبب قوة المنافسة، لكن هذا الأمر جيد”.

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