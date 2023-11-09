الصورة لعبد اللطيف وهبي

مواطنة طنجاوية تفجر قضية ” شهود الزور” ومطالب ل”وهبي” بفتح تحقيق

2023-11-09 / 17:14
2
ع اللطيف بركة - هبة بريس

فجرت مواطنة طنجاوية ( ح.ا) قضية ” شهود الزور” في ملف لها تم الحكم فيه لصالح طليقها إبتدائيا واستئنافيا، بخصوص نزاع حول ملكية عقارات.

وقالت المشتكية في تصريح لميكروفون” هبة بريس” أن طليقها قام بإنجاز لفيف عدلي وتم الاعتماد فيه على العديد من ” شهود الزور” مما مكنه من إستصدار حكم الصالحه بمحاكم طنجة.

وفي تفاصيل هذه القضية، أن المشتكية كانت قد جمعتها مع المشتكى به علاقة زواج دامت 30 سنة، تكللت بستة أبناء، كانت تشتغل حينها في مجال الخياطة وبعد سنوات من العمل، قسط منه في إحدى الخليج، مكنها من شراء عقارات ووسعت من مجال تجارتها، لكن بعد سنوات طوال من الزواج وقع خلاف بين الطرفين انتهى بسلك مسطرة الطلاق الشقاق، لكن في الاخير اكتشفت ان الاخير بات يتحوز على أملاك بإسمها عبر الاعتماد على لفيف عدلي ل 12 من الشهود، ثلاثة منهم بحسب تصريحها لها معهم نزاع في المحكمة بسبب شهادة الزور.

وأضافت أنها قامت ببناء (فيلا) في ملكيتها مساحتها 400 متر سنة 2005، بعض الشهود أدلى بشهادته في لفيف أنه كان يتكلف بالعمال، وكان حينها لم يبلغ سن 18 عام.

مشيرة أنها تتحوز على شهود حقيقيين حضروا الى عمليات البناء منهم من كان يجلب مستلزمات البناء من خرسانة وجديد سنة 2019, وأنها تتحوز على فواتير تتبث أداءها ، في حين أن طليقها اعتمد على ما قال انها ” كامبيالات” مضيفة أن كل حججها الدامغة لم يأخد بها، متسائلة كيف تفقد عقارات في ملكيتها ولديها فواتير بالبناء وشهود حقيقيين لم يتم استدعاءهم في حين تم اعتماد على شهود استقدمهم الطليق.

وطالبت المشتكية من وزير العدل ” عبد اللطيف وهبي” بفتح تحقيق في قضيتها بحكم ان الملف وصل مرحلة النقض، وأنها باتت تتخوف من نفس مصير الحكم الابتدائي والاستئنافي، وان كافة حقوقها هضمت في هذا النزاع، وان كل ما تملك وتعب وشقاء حياتها بات مهدد بالضياع.

وتأمل المشتكية من حكماء محكمة النقض، الاطلاع على ملفها واعطاءه العناية الذي يستحقها، من أجل ارجاع الحق لصاحبه، مؤكدة أن وضعها النفسي ازداد سوءا بسبب هذه القضية مما يهددها ويهدد مصير ابناءها الستة.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن تحدث في لقاءات صحفية، إعتزام وزارته وضع خطة عمل لمواجهة ” شهود الزور” بكافة محاكم المملكة، عبر نظام رقمي الكتروني يسجل معلوماتهم والقضايا التي أدلو بها بشهاداتهم أمام المحاكم.

 

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حملة طبية لجراحة المياه الزرقاء لفائدة ساكنة الدواوير المنكوبة بالحوز

حملة طبية لجراحة المياه الزرقاء لفائدة ساكنة الدواوير المنكوبة…

2023-11-09 / 19:25
Photo of “الغرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس” تتدارس الوضعية الفلاحية بالجهة

“الغرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس” تتدارس الوضعية الفلاحية بالجهة

2023-11-09 / 19:20
Photo of برلمانية تطالب الحكومة بإحصاء وإغلاق الآبار العشوائية

برلمانية تطالب الحكومة بإحصاء وإغلاق الآبار العشوائية

2023-11-09 / 18:35
Photo of ابن كيران : فلسطين قضية كل المغاربة إلا من أبى

ابن كيران : فلسطين قضية كل المغاربة إلا من…

2023-11-09 / 18:19
Photo of بنسعيد يستعرض رؤيته المستقبلية للثقافة في المغرب وافريقيا

بنسعيد يستعرض رؤيته المستقبلية للثقافة في المغرب وافريقيا

2023-11-09 / 17:04
Photo of بركة: “مشروع تقوية تزويد جرسيف بالماء الشروب سينطلق استغلاله بداية 2024”

بركة: “مشروع تقوية تزويد جرسيف بالماء الشروب سينطلق استغلاله…

2023-11-09 / 16:49
Photo of الحكومة تصادق على إحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية

الحكومة تصادق على إحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية

2023-11-09 / 16:26
Photo of الحكومة تحدد شروط صرف منح متدربي التكوين المهني

الحكومة تحدد شروط صرف منح متدربي التكوين المهني

2023-11-09 / 16:17
Photo of الخلافات تعود للجامعة الحرة للتعليم بعد دعوة قيادتها لوقف الإضراب

الخلافات تعود للجامعة الحرة للتعليم بعد دعوة قيادتها لوقف…

2023-11-09 / 15:59
Photo of الجزائر تنبرى لتصريف الأراجيف بسبب تأجيل القمة العربية-الإفريقية”

الجزائر تنبرى لتصريف الأراجيف بسبب تأجيل القمة العربية-الإفريقية”

2023-11-09 / 15:45

‫2 تعليقات

  1. يقول مرة أخرى من مغاربة العالم مضلوم ومهان من طرف الوكيل العام السابق بورزازات اب وما اكترهم ضحاياه:

    يجب أيضا محاسبة الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش سنة ٢٠١٥ ومؤخرا أحيل على التقاعد ومازال ضحاياه يعانون ماديا ونفسانيا أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة

    رد

  2. ﻛﻴﻒ ﺗﻔﻘﺪ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ
    ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ
    ﻭﺷﻬﻮﺩ ﺣﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
    ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀﻫﻢ لم نسمع يوما أن هناك إإرادةحقيقية لمحاربة الفساد حتى من الدوائر العليا لو اتبعنا منطق الإستنجاد بالوزارة لصدم المواطنون من كمية القضايا التي يوجد فيها ظلم للمدعين من طرف المدعى عليهم أو المحكمة رغم ذلك نتمنى إنصافها من محكمة النقض العدل أساس البناء أنعمتم مساء

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق