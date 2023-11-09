الخلافات تعود للجامعة الحرة للتعليم بعد دعوة قيادتها لوقف الإضراب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاعل كبير ذاك الذي قوبلت به دعوة الجامعة الحرة للتعليم لقواعدها بوقف الإضرابات و العودة للأقسام لتفادي المزيد من الهدر المدرسي للتلاميذ مع مواصلة النضال بطرق أخرى.

و شكلت دعوة النقابة التابعة لإحدى أحزاب الأغلبية الحكومية الحدث الأبرز في الساعات الماضية، حيث طغى الأمر على النقاش الخاص بتنسيقيات الهيئة التعليمية و في مقدمتها الممثلة لأساتذة التعاقد.

و خلق قرار النقابة التعليمية المصنفة بين الأربعة الأوائل الأكبر في المغرب من حيث التمثيلية، نوعا من الارتباك و أجج الخلافات وسط الأساتذة و المعلمين، بين من قبل العودة للأقسام و بين من رفض ذلك.

و من شأن هذا القرار الجديد أن يحدث انقساما داخل الأوساط التعليمية خاصة بعد بروز أصوات أخرى من تنسيقيات متعددة تدعو للعودة للأقسام، لتفادي المزيد من هدر الزمن المدرسي للتلاميذ من جهة و لتجنب الاقتطاعات التي شرع في تنفيذها بسبب ما تعتبره الوزارة تغيبا عن العمل دون مبرر من جهة ثانية.

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