إضراب الأساتذة.. الحكومة: “باب الحوار مفتوح و لن يغلق”
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة لم تغلق باب الحوار مع رجال ونساء التعليم ولن تغلقه.
وقال بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “الحكومة اعتبرت أن جميع اصلاحات الدولة الاجتماعية والاقتصادية والمالية العمومية والاصلاحات المرتبطة بالصورة الايجابية لبلادنا دوليا، لا يمكن أن تكتمل الا بمنظومة تعليمية، ولذلك اشتغلنا على هذا الموضوع بكل جدية منذ تنصيب الحكومة ورغم كافة الصعوبات.”
وأكد بايتاس على أن الحكومة لم تدخر أي جهد أو امكانات مالية لإصلاح قطاعي التعليم والصحة، مضيفا أنه “كان حوار مع النقابات ومع وزير القطاع شكيب بنموسى لدورات، ثم تم توقيع اتفاق 14 يناير الذي يعتبر الأساس، واليوم لدينا وضعية تالية النظام الأساسي الذي يعارض عليه بعض الأساتذة ومن جانب آخر، هناك حكومة لم تغلق الأبواب واستمرت في الحوار والنقاش.”.
وأضاف ذات المتحدث، أن رئيس الحكومة عقد اجتماعا مع النقابات والبلاغ الذي صدر عقب اللقاء كان واضحا، وأكد على أنه سيتم العمل جنبا الى جنب في اطار الحوار المفتوح واستحضار مكتسبات رجال ونساء التعليم واستحضار مصلحة التلميذ.”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن الآوان آن للعمل بشكل مشترك وسريع لمواجهة بعض التخوفات لدى رجال ونساء التعليم في حوار شفاف وهادئ ومعقول لمناقشة جميع القضايا والنقاط، قبل أن يختم بالقول “الحكومة لم تغلق باب الحوار ولن تغلقه لأننا نعتبر رجال ونساء التعليم شركاء في اصلاح النظام التعليمي ولا يمكننا الاصلاح دون شراكة أساسية معهم .”
8 تعليقات
الكرة بيد الحكومة وهي غير معنية بمصلحة التلميذ، لأنها خصصت الزيادة والتعويضات الطر الإدارة والتفتيش وافقت الأستاذ ، المدير والمفتش والموجه ووو ماذا يصنعون لكي تمنح لهم التعويضات السمينة وتحرم الأستاذ الذي يضل واقفا وحرمانه من التعويض والزيادة ؟ والحل هو إغلاق التعليم الخصوصي لكي يدرس ابن الوزير مع ابن الفقير
الحكومه محكومة في واد وقطاع التعليم في واد وناطق بإسم حكومة يتهرب من الإجابة لأنه سكريبت لا تخرج عن مكتوب
لقاءات من اجل عقد لقاءات اخرى
لقد بلغ السيل الزبى فالأساتذة صبروا على الويلات من اجل مصلحة التلميذ (الاكتظاظ 50تلميذ بالقسم فلنعطي كل تلميذ ان يتكلم دقيقة واحدة فقط في الحصة / اقسام مهترئة / روائح المراحيض تصيبك بالغثيان / تجهيزات ول عليها الزمن / العالم كله تطور بشكل ايجابي الى القسم المغربي)
وسأكد للوزارة بأن الاساتذة غير خائفون من الاقتطاع او تهديداتهم لأن الكرامة شيء لا يباع بمال وأعلم بأنهم لن يفهموا شيء مما أقول
اقتطعوا الاجرة كلها فلن نرضى بالعبودية
الكلام الحلو و الهادىء و الرزين لا نسمع عنه إلا في الندوات و الخرجات الإعلامية .
نوايا الحكومات بالمغرب لم تكن يوما حسنة ، كل مكر العالم جمعته .
كفاكم كذبا و مراوغة ، أفعالكم بالامس ( كذب و تحايل) تجنون ثمارها اليوم .
حكومة فقدت شرعيتهل بالنسبة لنا و لم تعد مصدر أمان و ثقة من جانبنا
الحكومة خافت وزرع رجال التعليم الخوف فيها فهي تبحث عن مخرج أزمة بنموسى
قالك بعض الاساتذة. هههههه يمكن ما شافش الوقفة في الرباط. مسكين كيتبهلل.
لقاوا حل و لا ارحل. ولادنا راهم ضايعين
لا بديل عن إسقاط نظام المآسي… خليك داوي على راحتك، الشارع سخون بزاف ومغاديش تقدو عليه
عجبا انت التي كنت في يوم من الايام فردا من هذه الأسرة النشاز حسب راي الحكومة ،الا تحن لدفء الاسرة؟ولكن كان انتماؤك فقط مرحليا ووظفت هذه المرحلة لتحقيق غايات واهداف لم تكن تحلم بها لو بقيت في القسم ، المهم المشكل قاءم والحل حاليا غير موجود وابناؤنا تاءهين وكما يقول مثل اهل مكناس ،”الملاح والهديم فالصداع او بريمة غادة فالزطيم”