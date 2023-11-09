إضراب الأساتذة.. بايتاس: “لا يمكن أن يبقى التلاميذ دون دراسة”
هبة بريس - لبنى أبروك
تأسف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، لاستمرار إضرابات رجال ونساء التعليم عن العمل، وهدر الزمن الدراسي.
وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى التلاميذ دون حصص دراسة وأن يستمر الهدر المدرسي، وأن يستمر الآباء يضعون ايديهم على قلوبهم لأنهم يشاهدون ابنائهم لا يحصلون على التعليم.”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن باب الحوار مفتوح لتجاوز هذه الأزمة، مسترسلا بالقول”آن الآوان للعمل بشكل مشترك وسريع لمواجهة بعض التخوفات لدى رجال ونساء التعليم في حوار شفاف وهادئ ومعقول لمناقشة جميع القضايا والنقاط.”
ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
1
6
9 تعليقات
سبب كل المشاكل التي يعاني منها الوطن هم السياسيين واصحاب الدكاكين السياسية
يتهمون الاستاذ ويتهمون الممرض والطبيب ويتهمون الموظف البسيط و حتى المعطل هؤلاء عندما يطالبون بالسط الحقوق يتهمون
اما عصابات النهب والفساد ومن افسدوا البرامج والمخططات الاستعجالية فلا احد يتهمهم او يذكرهم
هم من اغرقوا الوطن في الفقر والتخلف والبطالة
الحوار هو الاساس لحل المشاكل
لو كانوا ابنائكم يدرسون بالتعليم العمومي لن تنقطع الدراسة يوما واحدا لكنهم أبناء المغاربة البسطاء فهو شيء محمود ان لا يدرسوا فهذا هو مبتغاكم للحصول على جيل مغيب العقل,
لو كانت المحكومة حكومة لوجدت حل منذ الاسبوع الاول لكنها تلعب على الوتر الحساس وربما ستخرج الامور عن السيطرة اذا خرج الاباء للاحتجاج لأنهم لن يطالبوا فقط بالدراسة
وأيضا الأساتذة لا يمكن لهم البقاء هكذا
كل الدعم للأساتذة
كل التقدير للاستاذ
لقد بلغ طغيان المعلمين والأساتذة أوجهه يجب على وزارة التربية الوطنية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إيجاد حل جذري للمنظومة التعليمية وتفويض قطاع التربية والتعليم للقوات المسلحة الملكية وتطبيق نظام الثانويات العسكرية، وزارة التربية الوطنية تتكلف بإدارة البنى التحتية مثل الأكاديميات والنيابات والمفتشيات التربوية والقوات المسلحة الملكية تتكلف بإدارة المؤسسات التعليمية وإنشاء مراكز تابع للقوات المسلة الملكية شبيه بمركز تكوين أطر المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية والذين سيكونون تابعين للقوات المسلحة الملكية وحاصلين على رتب عسكرية وسيقومون بتعليم التلاميذ وتسريح جميع المعلمين والأساتذة المدنيين وحل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة هذا هو الحل الوحيد الذي لابديل عنه لحل المعضلة ويجب على الشعب المغربي قاطبة توحيد كلمتهم في اتجاه هذا الحل وإن تطلب ذلك إقامة استفتاء وطني في هذا الشأن. لقد أصبح هؤلاء المعلمين والأساتذة يعتبرون هذه المهنة صفة تخول لهم الاعتداء على أبناء الشعب والاستعلاء على الشعب وابتزاز الدولة ومطالبتها بامتيازات لايقبلها منطق
نحن اباء و أولياء الأمور نتأسف كذلك من حكومتكم الفاشلة حتى فى حل مشاكل الاساتدة بدفما بالك بحال الامور المعقدة و المستعصية لنا الله فى هدا البلاد
يااولاد الكلاب يامصاصي دماء الشعب يجب سحب النظام ثم الحوار بعد ذلك هل عصابة تحكم البلاد