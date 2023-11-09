الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين.. بايتاس: “الحكومة لن تخالف القانون”
هبة بريس - لبنى ابروك
علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على إجراء الاقتطاع من الأساتذة المضربين عن العمل.
وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي إعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “الاقتطاع مقتضى قانوني موجود في قانون ومرسوم ومنشور حكومي”.
وشدد بايتاس، على أن الحكومة لا يمكنها أن تخالف القانون، مشيرا الى أنها مجبرة على تطبيق القوانين، و لذلك ستطبق هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين. يؤكد المسؤول الحكومي
هذا ويشار الى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طبقت مسطرة الاقتطاع من أجور الأساتاذة المضربين عن العمل طيلة الأسابيع الماضية.
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64 تعليقات
إذا أسندت الأمور لغير أهلها ، فانتظر الساعة، مع كامل الأسف المسؤولون السياسيون ليس لهم وعي بخصوصية الفعل التربوي، و يساوون بطريقة فجة و ساذجة بين الوظيفة الإدارية و الوظيفة التربوية ، فليعلم هؤلاء الجهلاء أن الاستاذ عندما يتغيب سواء بمبرر شخصي أو مرضي أو قانوني ( كما هو الحال في حالة الإضراب) فهو مطالب عند عودته الى القسم باستدراك ما فاته من دروس ، و في كل الاحوال فهو ملزم باستكمال المقرر الدراسي الذي سيختبر فيه التلميذ خصوصا في السنوات الإشهادية. و هذا يعني في المحصلة أن تغيب الاستاذ لا يشبه تغيب الموظف الذي يجد في الغالب موظف آخر يخلفه في عمله و لا يكون مطالبا باستدراكه عند عودته ، كما يحصل مع الفاعل التربوي في القسم.
هذا توضيح آخر يؤكد بالدليل أن الغرباء عن القطاع لا يمكنهم وضع الضوابط و القوانين الخاصة بالفعل التربوي ، لأن هذا الفعل متميز و متفرد و لا يمكن مقارنته بأي شغل يكون موضوعه المادة أو الخدمات.
تحية نضالية ، و ما ضاع حق وراءه مقاوم.
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الدستور اسمى قانون في الدولة من بخالفه يجب ان يعاقب ولو كيف ما كانت وضعيته الاجتماعية ولذا اقول للتنسيقيات ان ترفع دعوى قضاءية ضد الذي خالف الدستور سواء اكان من الحكومة السابقة اوالحلية والقانون فوق الجميع
من حق الحكومة الاقتطاع.لانهم لا يهمهم مصلحة التلاميذ وهم الخاسرون الأكبر