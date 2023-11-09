الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين.. بايتاس: “الحكومة لن تخالف القانون”
هبة بريس - لبنى ابروك
علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على إجراء الاقتطاع من الأساتذة المضربين عن العمل.
وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي إعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “الاقتطاع مقتضى قانوني موجود في قانون ومرسوم ومنشور حكومي”.
وشدد بايتاس، على أن الحكومة لا يمكنها أن تخالف القانون، مشيرا الى أنها مجبرة على تطبيق القوانين، و لذلك ستطبق هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين. يؤكد المسؤول الحكومي
هذا ويشار الى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طبقت مسطرة الاقتطاع من أجور الأساتاذة المضربين عن العمل طيلة الأسابيع الماضية.
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55 تعليقات
اذا تم الاقتطاع فلن يكون تعويض للدروس الحكومة تجبر الأساتذة عن التعنت بدورهم هل هناك عمل بدون مقابل هي تتحدث عن القانون وهو غير موجود في الدستور
الحكومة تلفات وملقات غير الاستاذديرلو الموس فعنقو ولكن الاستاذ سيضل صامدا لاسترجاع حقه المنهوب وااسفاه على التعليم المغربي أصبح في الهاوية
الإضراب حق ليس تغيبا عن العمل.قانون بن كيران مخالف للدستور.أي تغيير في الدستور يتم باستفثاء شعبي لا بتصويت نواب من حزب تجار الدين.أنا لست موظف في التعليم لكن كلمة حق.رئيس الحكومة خالف وعده بالزيادة في أجور أطر التعليم.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
حكومة تريد تطبيق الدعم المباشر و إلغاء الدعم على المواد الأساسية و الغاز هي حكومة تشجع المواطن على الكسل و تضرب محرك الإقتصاد في مقتل أي تقصد من كل هذا إلغاء الطبقة المتوسطة نهائيا و ليس إضعافها.
حسبي الله ونعمل الوكيل في كل مدرس حرم ابائنا في حقهم في التعليم سؤال للأساتذة المضربيين مين دفع الثمن الحكومة أم الطلبة ذنبهم في رقابكم الي يوم الدين يتحملوا دعوة كل اب وكل ام
نحن ماضون في نضالنا من اجلىضياع مستقبل اولادكم
الدستور اسمى قانون في الدولة و ليس المرسوم و الاضراب حق دستوري خوله القانون الاعلى للامة للموظف و لماذا لم تقتطعوا لاولئك الذين خربوا البلاد و نهبوا الثروات ايها العاجز الضعيف
الخزي والعار اسلوب هذه الحكومه برمتها اسلوب اقطاعي ومستفز ووووو
لماذا لم تقبلوا كل من يعارض هذه الحكومه الضاله
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
الإضراب حق ليس تغيبا عن العمل.قانون بن كيران مخالف للدستور.أي تغيير في الدستور يتم باستفثاء شعبي لا بتصويت نواب من حزب تجار الدين.أنا لست موظف في التعليم لكن كلمة حق.رئيس الحكومة خالف وعده بالزيادة في أجور أطر التعليم.
حسبنا الله في أمتالك من الجهلة الحكومة هي السبب واعلم ان أدنى أجرة هي أجرة الاستاد ودالك لتفقيره لكي لا يقوم بواجباته كما يجب واعلم ان الدول التي تقدمت فدالك باكرام وتقدير المعلم
الاقتطاع سيؤدي للفتة ويزيد من اضهار ا ن ليس هناك حوار ا جتماعي ولكن اسلوب القمع والتخويف وان طال نضال الأساتذة قد تدخل الوزارة في أزمة تاريخية مهينة لفترة الحكومة،
حينما يكون النضال بضاعة رخيصة في أيادي تجار الكلام عبر اللقاءات والمنتديات
أصبحت كلمة المناضل أو المناضلة في زمننا هذا يسوق لها بشكل تعسفي ومجاني في كل اللقاءات التواصلية التي يؤطرها بعض المنتخبين بمعية زبنائهم الإمعة الذين لا مبدأ لهم سوى التملق والبحث عن فتات الموائد، فتراهم يرتدون في المواسم السياسية ثوبا جديدا ولو لم يكن على مقاسهم وعادتهم ليتقمصوا دور المدافعين على العدالة الاجتماعية ورفع المظلومية وإرساء قواعد الديموقراطية، فأمثال هؤلاء هم من أفرغ مفردة النضال من محتواها، حيث يكفي أن يتصيد بعضهم فرص لقاءات أو تجمعات مع المواطنين ليتبجحوا بمفردات نارية في نقد المسؤولين أو ليكشفوا المستور والمسكوت عنه لينالوا بعدها تصفيقات الحاضرين الذين أعدوا سلفا لتأدية هذه الوظيفة الدنيئة من أجل تزكية نضال وهمي الذي سرعان ما يزول بزوال المؤثرات المادية التي كانت سببا في بروزه، فآنذاك يستبدل القناع بقناع آخر حسب معيار المصالح الشخصية وليس المبادئ الحزبية كما يوظفها بعض منتخبينا دون خجل من أنفسهم، وهم من محترفي التجوال الحزبي والترحال السياسي. ونفس هذا التمثيل المزيف يستعمله بعض المنتسبين إلى تنظيمات حقوقية ونقابية، والغريب أن منهم من يتجرأ لينهش من لحوم المناضلين الحقيقيين ولم تعرفه قط الساحة في ميادين الوغى ولا نضالات الاتحادات الطلابية ولا العمالية لينهش وليمارس رغبة الشر والفساد المتأصلة فيه والتطاول على كل الرموز والمقامات المتعالية بنضالاتها وعطاءاته .
إن النضال الحقيقي يقارن بالتعب والكفاح والصمود من أجل قضية ما أو فكر معين، وغالبا ما يكون مؤسسا على مرجعية ايديولوجية تؤطر مفاهيمه العامة وتوجهاته الفكرية، لذا فالنضال بمفهومه الجماعي يتكون من أعضاء تجمعهم نفس القيم والمبادئ والأهداف ويتفقون على نفس الآليات النضالية والأدوات والوسائل التي تتيح لهم المضي قدما لتحقيق مشروعهم النضالي والوصول إلى غايات وأهداف محددة. لكن الملاحظ في الفترة الأخيرة ظهور مجموعة من المتطفلين على الحقل النضالي بمبادئ مزيفة ونيات مبيتة لدغدغة مشاعر الناس بهدف الاستيلاء على أصواتهم الانتخابية ومحاولة التموقع في صفوف الأبطال عبر سفينة الكلام الذي يلهب الأحاسيس بلغة تثور على الواقع إلا أنها سرعان ما تتلاشى أو تتراجع عن تلك اللغة والمواقف الثورية حينما تحضر لغة المصالح والتواطؤ على غنائم الصيف تابع….
بنكيران وحكومته من اصدروا قانون الاقتطاع من الاجر في سنة 2016 واليوم اصبح هذا القانون اقوي من فصول الدستور.