الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين.. بايتاس: “الحكومة لن تخالف القانون”

2023-11-09 / 14:15
24
هبة بريس - لبنى ابروك

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على إجراء الاقتطاع من الأساتذة المضربين عن العمل.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي إعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “الاقتطاع مقتضى قانوني موجود في قانون ومرسوم ومنشور حكومي”.

وشدد بايتاس، على أن الحكومة لا يمكنها أن تخالف القانون، مشيرا الى أنها مجبرة على تطبيق القوانين، و لذلك ستطبق هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين. يؤكد المسؤول الحكومي

هذا ويشار الى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طبقت مسطرة الاقتطاع من أجور الأساتاذة المضربين عن العمل طيلة الأسابيع الماضية.

ما رأيك؟
المجموع 15 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حملة طبية لجراحة المياه الزرقاء لفائدة ساكنة الدواوير المنكوبة بالحوز

حملة طبية لجراحة المياه الزرقاء لفائدة ساكنة الدواوير المنكوبة…

2023-11-09 / 19:25
Photo of “الغرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس” تتدارس الوضعية الفلاحية بالجهة

“الغرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس” تتدارس الوضعية الفلاحية بالجهة

2023-11-09 / 19:20
Photo of برلمانية تطالب الحكومة بإحصاء وإغلاق الآبار العشوائية

برلمانية تطالب الحكومة بإحصاء وإغلاق الآبار العشوائية

2023-11-09 / 18:35
Photo of ابن كيران : فلسطين قضية كل المغاربة إلا من أبى

ابن كيران : فلسطين قضية كل المغاربة إلا من…

2023-11-09 / 18:19
Photo of مواطنة طنجاوية تفجر قضية ” شهود الزور” ومطالب ل”وهبي” بفتح تحقيق

مواطنة طنجاوية تفجر قضية ” شهود الزور” ومطالب ل”وهبي”…

2023-11-09 / 17:14
Photo of بنسعيد يستعرض رؤيته المستقبلية للثقافة في المغرب وافريقيا

بنسعيد يستعرض رؤيته المستقبلية للثقافة في المغرب وافريقيا

2023-11-09 / 17:04
Photo of بركة: “مشروع تقوية تزويد جرسيف بالماء الشروب سينطلق استغلاله بداية 2024”

بركة: “مشروع تقوية تزويد جرسيف بالماء الشروب سينطلق استغلاله…

2023-11-09 / 16:49
Photo of الحكومة تصادق على إحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية

الحكومة تصادق على إحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية

2023-11-09 / 16:26
Photo of الحكومة تحدد شروط صرف منح متدربي التكوين المهني

الحكومة تحدد شروط صرف منح متدربي التكوين المهني

2023-11-09 / 16:17
Photo of الخلافات تعود للجامعة الحرة للتعليم بعد دعوة قيادتها لوقف الإضراب

الخلافات تعود للجامعة الحرة للتعليم بعد دعوة قيادتها لوقف…

2023-11-09 / 15:59

‫24 تعليقات

  3. ايها السادة ان كانت هده التعاليق صادرة عن اساتدة فهده كارثة .اتمنى ان لا تكون كدلك

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق