الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين.. بايتاس: “الحكومة لن تخالف القانون”
هبة بريس - لبنى ابروك
علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على إجراء الاقتطاع من الأساتذة المضربين عن العمل.
وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي إعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “الاقتطاع مقتضى قانوني موجود في قانون ومرسوم ومنشور حكومي”.
وشدد بايتاس، على أن الحكومة لا يمكنها أن تخالف القانون، مشيرا الى أنها مجبرة على تطبيق القوانين، و لذلك ستطبق هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين. يؤكد المسؤول الحكومي
هذا ويشار الى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طبقت مسطرة الاقتطاع من أجور الأساتاذة المضربين عن العمل طيلة الأسابيع الماضية.
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المجموع 15 آراء
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24 تعليقات
نحن ماضون في نضالنا
سؤال : ما مصير ملايين دراهم الاقتطاعات ؟
ايها السادة ان كانت هده التعاليق صادرة عن اساتدة فهده كارثة .اتمنى ان لا تكون كدلك
لقاوا شي حل بسرعة اولادنا ضايعين اعياوا بغيناهم يقراوا