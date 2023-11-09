الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين.. بايتاس: “الحكومة لن تخالف القانون”
هبة بريس - لبنى ابروك
علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على إجراء الاقتطاع من الأساتذة المضربين عن العمل.
وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي إعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “الاقتطاع مقتضى قانوني موجود في قانون ومرسوم ومنشور حكومي”.
وشدد بايتاس، على أن الحكومة لا يمكنها أن تخالف القانون، مشيرا الى أنها مجبرة على تطبيق القوانين، و لذلك ستطبق هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين. يؤكد المسؤول الحكومي
هذا ويشار الى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طبقت مسطرة الاقتطاع من أجور الأساتاذة المضربين عن العمل طيلة الأسابيع الماضية.
ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
2
12
24 تعليقات
واخا ماشي موشكيل
هل اقتطعتم من أجرة الأساتذة الجامعيين مثلا.
لا
اذن اين القانون لديكم.
فلماذا لا تطبق هذا القانون على موظفي الجماعات الترابية وعلى مفتشي التعليم وعلى أساتذة التعليم العالي وعلى أطر الصحة؟ لأنكم بكل بساطة حكارة ومجرمون
لو كان القانون يطبق لما وصلنا الى هذه الكوارث
لكن القانون يطبق من طرف القوي على الضعيف و لهذا تم اختراع مفهوم القانون
ان لم تستحي فافعل ما شئت
اقسم بالله لو كان القانون يطبق بحوادرفه على الجميع في هادا الوطن .لما وصلنا لما نحن عليه .
اهل القوانين تطبق الا على الاستاد والمعلم ؟
لمادا لا تطبقو قانونكم على النوام مثلا ؟؟
اللدين يتقاضون اجرة نصف سنة للمعلم والاستاد بدون عمل ولا حضور لقبة البرلمان
ومعها اسطول السيارات الفارهة والبنزين والحصانة والتهرب الضريبي ووووو.
حسابكم عند الله عسير يا وزير
الرد ستطول آثاره وصوره .
القانون لديكم انتقائي.اقتطعوا أو لا تقطتعوا.نحن ماضون في نضالنا و موعدنا 2026إن بقي في العمر بقية.
متى ام تقتطعوا من الأجر.انتم دائما تقتطعون ايام الإضراب والأساتذة واعون بهذا ولن يرهبهم الاقتطاع هم اصلا مضربون وواعون بهذا.فلماذا بايتاس يتكلم.اقطع واقطع فالاستاذ لن يرهب
تطبيق القانون على الضعفاء لماذا لا تقتطعون عن غيابات البرلمانيين واساتذة التعليم العالي ووووو اسيدي هذ المرة الاستاذ غيضحي بالمانظة كلها لكن لن يتم تعويض اية حصة ما دامت اقتطعت من اجرته
القانون هو إسقاط الوزير بنموسى واسقاطك معه أيها الوغد اللءيم.
لا يجب اخد التلاميذ كرهاءن في هذاالصراع في الأخير أولياء التلاميذ من سيدفعون الثمن
لماذا القانون لايطبق على المنتخبين الذين ينهبون ميزانية الجماعات الترابية
حكم الغاب القوي ياكل الضعيف الله ياخذ فيكم الحق عما قريب ضيعتم التلميذ في حقه الدراسي عصابة الخونة
الأجر يستحق مقابل العمل، الإضراب ليس عملا، فميف يؤدي عنه..
ما يضر المدرس تهرولون لتطبيقه فورا وبسرعة قياسية. أما الاستجابة للمطالب فلابد من مسيطير ومنعرجات وووتسويف وتحرايميات…
عصابة، هل تعتبرون المغرب زريبة ورثها ابائكم حتى تفعلوا ماتشائون في المواطنين؟
سيأتي يوم لاتحمد عقباه، الزبارة والمترو…
الاجر مقابل العمل والا…
انتم بسلتوا كل سيمانة ٣ ايام حيت اولادكم تتقروهم في الخصوصي ماش مع اولاد الشعب .انتم بعدا راه جلسوا معاكم ونفدوا بعض المطالب ومازال الحكومة تتحاور معكم .اما بعض القطاعات كالجماعات المحلية فلم تفتح معهم الحكومة الحوار ولم تجلس معهم .شكون دابا لي محكور
لن نتنازل عن حقينا اقططيعو من الاجرة الهزيلة ياعصابة النهب النضال ثم النضال
انا معلم مضرب وأقر بأن الأجر مقابل العمل
اين ستذهب هاته الاموال؟؟