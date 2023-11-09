بمشاركة المغرب.. اجتماع لوزراء الخارجية العرب بالرياض

هبة بريس

انعقد اليوم الخميس 9 نونبر بالرياض، بالمملكة العربية السعودية اجتماع لوزراء الخارجية العرب، تحضيرا للقمة العربية الطارئة التي ستعقد السبت المقبل لبحث تطورات الوضع في غزة.

وترأس وفد المغرب في هذا الاجتماع سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي، وضم أيضا مصطفى المنصوري سفير المغرب بالرياض وفؤاد أخريف مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعبد العالي الجاحظ رئيس قسم المنظمات العربية والاسلامية بالوزارة وهشام ولد الصلاي نائب المندوب الدائم للمغرب لدى الجامعة العربية.

وبحث الاجتماع الوزاري العربي مشروع القرار الذي سيصدر عن القمة على مستوى القادة.

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