الركراكي: رحيمي لاعب كبير ومعنديش معاه مشكل

عبر الناخب الوطني وليد الركراكي عن انزعاجه من إصرار بعد الصحفيين على السؤال عن السبب وراء عدم المناداة على سفيان رحيمي، في الوقت الذي يتجاهلون فيه الحديث عن لاعبين أخريين متميزين أمثال مراد باتنة مهاجم الفتح السعودي.

وقال الركراكي في الندوة الصحفية التي عقدها صباح يومه الخميس بمركب محمد السادس بالمعمورة:“ رحيمي لاعب كبير وأنا معجب بإمكانياته منذ أن كان لاعبا في صفوف الرجاء، بل سأقول إنه كان يحمل الرجاء فوق أكتافه، لكن لماذا لا تسألونني عن مراد باتنا الذي يتألق في الدوري السعودي ويسجل باستمرار؟”.

واستغرب الركراكي من تلميح البعض إلى وجود مشاكل بينه وبين رحيمي، مشيرا إلى أنه يحاول أن يقوم باختيارات منطقية وواقعية، وأن اللاعب السابق للرجاء سيأخذ فرصته في الوقت المناسب، شأنه في ذلك شأن لاعبين آخرين يتابعهم باستمرار.

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