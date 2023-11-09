مراكش.. قا.تل الحارس الليلي يقدم نفسه للأمن

هبة بريس - مراكش

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن قاتل الحارس الليلي بحي العنبر بمنطقة المسيرة الثانية، مساء أمس الأربعاء، قدم نفسه للمصالح الأمنية.

وأفاد ذات المصدر، أن الجاني توجه صباح يومه الخميس، صوب الدائرة الأمنية 23 بأبوب مراكش لتسليم نفسه.

ووفق المصدر ذاته، فيتعلق الأمر بموظف جماعي يعمل بإحدى الملحقات الإدارية في مقاطعة المنارة.

هذا ونشب خلاف بين الجاني والضحية اللذين كانا صديقين مقربين، بسبب ورقة “قمار”، قبل أن يتطور إلى شجار أقدم على إثره الموظف الجماعي على إنهاء حياة صديقه بعدما وجه له طعنة غادرة عجلت بوفاته. وفق مصدر الجريدة

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