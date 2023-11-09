مراكش.. قا.تل الحارس الليلي يقدم نفسه للأمن
هبة بريس - مراكش
علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن قاتل الحارس الليلي بحي العنبر بمنطقة المسيرة الثانية، مساء أمس الأربعاء، قدم نفسه للمصالح الأمنية.
وأفاد ذات المصدر، أن الجاني توجه صباح يومه الخميس، صوب الدائرة الأمنية 23 بأبوب مراكش لتسليم نفسه.
ووفق المصدر ذاته، فيتعلق الأمر بموظف جماعي يعمل بإحدى الملحقات الإدارية في مقاطعة المنارة.
هذا ونشب خلاف بين الجاني والضحية اللذين كانا صديقين مقربين، بسبب ورقة “قمار”، قبل أن يتطور إلى شجار أقدم على إثره الموظف الجماعي على إنهاء حياة صديقه بعدما وجه له طعنة غادرة عجلت بوفاته. وفق مصدر الجريدة
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5
0
6 تعليقات
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. القمر و الخمر دائما يجعلونك ترتكب جرائم خيالية فيحق حتى اقرب المقربيين
احسن شيء فعله سلم نفسه لكن هذا لا يشفع له مافعل
القاتل يقتل سلم أو لم يسلم انتهى الكلام
كيقول ناس زمان ميات خمار وخمار ولا قمار مع العلم لا خير في الإثنين
أتمنى له الإعدام كي يكون عبرة للآخرين
ورقة قمار. ضحيتها مواطنين أغبياء. واحد الي المقبرة. والثاني للسجن. المؤبد ام 30سنة لاندري كم سيحكم عليه.