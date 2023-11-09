الركراكي يكشف أسباب استدعائه للوافد الجديد سفيان ديوب

الركراكي يكشف أسباب استدعائه للوافد الجديد سفيان ديوب

2023-11-09 / 12:25
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كشف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، اليوم الخميس 9 نونبر، عن اللائحة الرسمية لأسود الأطلس استعدادا لمبارتي إريتريا وتنزانيا، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعرفت اللائحة الجديدة لوليد الركراكي، استدعاء لاعب نيس الفرنسي سفيان ديوب لأول مرة لصفوف المنتخب المغربي.

وقال الركراكي، في تعليق عن استدعاء ديوب، “كنت دائم التواصل مع سفيان على غرار أمين عدلي، اختار المغرب منذ مدة طويلة، لكنه تأخر في الالتحاق بالمنتخب بسبب إجراءات تغيير الجنسية الرياضية وبداعي الإصابة (..) هو لاعب موهوب يمكنه اللعب كجناح أيسر وجناح أيمن ثم وسط ميدان هجومي.”

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