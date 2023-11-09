إفران ..قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة ساكنة جماعة لعين اللوح

هبة بريس _ إفران

تزامنا مع تخليد الشعب المغربي للذكرى الثامنة و الاربعين للمسيرة الخضراء المظفرة و تنزيلا لاستراتجية وزارة الصحة و الحماية الاجتماعيةالرامية الى تقريب الخدمات الصحية لجميع المواطنين لاسيما بالعالم القروي نظمت مندوبية وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية بإقليم إفران في شخص مندوبها بالإقليم الذي عليه أن يراجع أوراقه بالإقليم كثر الكلام عنه، و تحت إشراف المديرية الجهوية للصحة و الحماية الإجتماعية بجهة فاس مكناس و بشراكة مع جمعية الأمل للصحة الأم و الطفل بعين اللوح و بتنسيق و تعاون مع السلطات الإقليمية و المحلية قافلة طبية متعددة الإختصاصات لفائدة ساكنة الجماعة الترابية لعين اللوح. وذلك يوم الأربعاء 8 نونبر 2023 .

و من أجل إنجاح هذه القافلة الطبية المتعددة الإختصاصات عبأت مندوبية وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بإفران موارد بشرية مهمة همت:

* 11 طبيبا إختصاصيون و عامون ( 7 عن طريق جمعية أمل لصحة الأم و الطفل)

* 36 من الأطر التمريضية ( متعددوا الإختصاصات ، تقنيوا الصحة و قابلات ).

* 12 اطارا إداريا

* 20 عنصرا من الجمعية مكلفون بالتنظيم.

مدعومين بموارد لوجيستيكية مهمة متمثلة في:

* 03 سيارات الإسعاف

* 02 وحدات طبية مجهزة بآليات تشخيص أمراض العيون ،02 أجهزة فحص بالصدى و مختبر للتحاليل الطبية.

* اللوازم الطبية المتواجدة بالمركز الصحي القروي مستوى 2 مع مستعجلات القرب بعين اللوح.

* الأدوية اللازمة و المستلزمات الطبية.

ولقد استفاد حوالي 1192 مستفيدة و مستفيد من مختلف الفحوصات الطبية والخدمات الصحية حيث توزعت حصيلة الفحوصات الطبية كما يلي:

* طب الأطفال: 64

* أمراض القلب و الشرايين: 50 مع استفادة 42 مريضا من تخطيط القلب.

* أمراض السكري: 109 مع استفادة من 71 مريضا من التحاليل المخبرية همت نسبة السكري في الدم و الخزان .

* الطب الباطني: 50

* أمراض الجلد : 64

* طب النساء و تتبع الحمل: 40

* الطب العام: 150

* فحوصات ضعف البصر ( التغطية بالإنكسار) : 37 مستفيد منها 24 متمدرسا.

* الكشف عن سرطان عنق الرحم: 91

* الكشف عن سرطان الثدي: 109

* الكشف عن داء فقدان المناعة المكتسبة : 115

* الكشف عن داء التهاب الكبد الفيروسي:28

* التوعية و التحسيس: استفاد منها ما يقارب 750 شخصا همت عدة مواضيع منها نمط العيش السليم، فوائد الكشف المبكر عن سرطان الثدي و عنق الرحم، فوائد الكشف المبكر عن داء فقدان المناعة المكتسبة ، فوائد الكشف المبكر عن داء الكبد الفيروسي، فوائد الكشف المبكر عن داء السل…

ولقد استفاد جميع المرضى من الأدوية بالمجان حسب الوصفات الطبية.

و تجدر الإشارة أنه بموازاة الحملة الطبية المتعددة الإختصاصات نظمت ذات المندوبية حملة للتبرع بالدم بشراكة مع جمعية الأمل لصحة الأم و الطفل و المركز الجهوي لتحاقن الدم بمكناس همت 102 متطوع و متطوعة.

وتروم هاته المبادرة النبيلة ذات البعد الإنساني الى تجسيد روح التضامن الإنساني و تقريب الخدمات الصحية من ساكنة العالم القروي و التوعية و التحسيس باهمية الوقاية و الكشف المبكر عن بعض الامراض.

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