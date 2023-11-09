من هو سفيان ديوب جديد لائحة وليد الركراكي؟
أعلن وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، عن القائمة المستدعاة لخوض معسكر إعدادي، في إطار استعدادات النخبة الوطنية للاستحقاقات القادمة، أبرزها مواجهتي إريتريا وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026، وكأس أمم أفريقيا “الكوت ديفوار 2023”.
ووجه الناخب الوطني الدعوة ل25 لاعبا، للمشاركة في المعسكر التدريبي الذي سينطلق ابتداء من يوم الإثنين المقبل، حيث ضمت اسما جديدا هو سفيان ديوب، فمن هو هذا اللاعب؟
سبق لسفيان ديوب، المنحدر من أب سنغالي، وأم مغربية، والبالغ من العمر (23 سنة)، اللعب مع المنتخب الفرنسي تحت 18 سنة، وتحت 20 سنة، حيث خاض 13 مباراة دولية وسجل 4 أهداف، الشيء الذي دفع الجامعة لمحاولة إقناعه وقطع الطريق على نظرائهم السينعاليين والذين سبق وحاولوا ضمه لأسود التيرانغا خلال كأس العالم الماضية لكنهم فشلوا.
وولد سفيان ديوب في 9 يونيو 2000 في تور في فرنسا، لعبا لسطاد رين وموناكو وسوشو ويلعب حاليا في صفوف نيس.
7 تعليقات
نتمنى أن لا يكون الإختيار فاشل ولم يكن هذا اللاعب في المستوى المطلوب.
يجب أن تكون هناك المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة الكروية في لائحة اللاعبين ياسيد الركراكي..
كانت تشكيلة للاعبين المحترفين في كأس العالم لكرة القدم المغربية في قطر كانت بامتياز وذالك راجع إلى ماقدموه للشعب المغربي من مجهود رائع ومميز جدا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بقطر وهذا ما نتمناه لهذه لائحة اللاعبين بإذن الله تعالى.
نتمنى أن لا يغيب أملنا في كرة القدم المغربية إنها تجربة انشاء الله صائبة.
احسن خطوة مهمة وايجابية وواضحة اعطاه السيد الركراكي للاعبين الجدد وفرصة لهم
نتمنى لهذا لاعب الجديد مسيرة حاشدة بالعطاء والمجهود وموفقة بإذن الله تعالى.
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