من هو سفيان ديوب جديد لائحة وليد الركراكي؟

أعلن وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، عن القائمة المستدعاة لخوض معسكر إعدادي، في إطار استعدادات النخبة الوطنية للاستحقاقات القادمة، أبرزها مواجهتي إريتريا وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026، وكأس أمم أفريقيا “الكوت ديفوار 2023”.

ووجه الناخب الوطني الدعوة ل25 لاعبا، للمشاركة في المعسكر التدريبي الذي سينطلق ابتداء من يوم الإثنين المقبل، حيث ضمت اسما جديدا هو سفيان ديوب، فمن هو هذا اللاعب؟

سبق لسفيان ديوب، المنحدر من أب سنغالي، وأم مغربية، والبالغ من العمر (23 سنة)، اللعب مع المنتخب الفرنسي تحت 18 سنة، وتحت 20 سنة، حيث خاض 13 مباراة دولية وسجل 4 أهداف، الشيء الذي دفع الجامعة لمحاولة إقناعه وقطع الطريق على نظرائهم السينعاليين والذين سبق وحاولوا ضمه لأسود التيرانغا خلال كأس العالم الماضية لكنهم فشلوا.

وولد سفيان ديوب في 9 يونيو 2000 في تور في فرنسا، لعبا لسطاد رين وموناكو وسوشو ويلعب حاليا في صفوف نيس.

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