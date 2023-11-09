عرفت استدعاء ديوب.. الركراكي يكشف عن لائحة “أسود الأطلس”
أعلن وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، عن القائمة المستدعاة لخوض معسكر إعدادي، لمواجهة إريتريا وتنزانيا برسم التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس أمم أفريقيا “الكوت ديفوار 2023”.
ولم تخلو قائمة المدرب وليد الركراكي الناخب الوطني من مفاجآت حيث تم استدعاء اللاعب سفيان ديوب، وفيما يلي لائحة المنتخب الوطني:
* حراسة المرمى: منير المحمدي- ياسين بونو- مهدي بنعبيد .
* خط الدفاع: عبد الكبير أبقار- نايف أكرد- رومان سايس- أيوب العملود- نصير مزراوي – عطية الله- يونس عبد الحميد.
* خط الوسط: إسماعيل الصيباري- أمير ريشاردسون- سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي- بلال الخنوس – يحيى جبران.
* خط الهجوم: حكيم زياش- أمين عدلي- أيوب الكعبي- يوسف النصيري- طارق تيسودالي- سفيان ديوب- أمين حارث- عبد الصمد الزلزولي.
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12 تعليقات
تحياتي الى ركراكي فهو أول مدرب مغربي يصل بي منتخب إلى ما وصل بهي فهو لهو دراي بقواعد لعب اللهم بارك وزد في دالك الإنجاز
لائحة اللاعبين في المستوى المطلوب.
هناك بعض اللاعبين لم يذكر اسمائهم في لائحة اللاعبين ياترى ما السبب!!!
هناك بعض اللاعبين يستحقون أن يكونوا في لائحة اللاعبين ولكن للاسف الشديد اسمائهم غير موجودة.. هناك شيئا ما وراء ذالك..
مسيرة كروية للاعبين موفقة يارب حاشدة بالعطاء والمجهود.
يا سيد الركراكي أعيد النظر في لائحة اللاعبين هناك غياب بعض اللاعبين أليس هناك غموض سؤال يتطلب إجابته ياسيد الركراكي ؟؟؟؟
سير سير سير جميل جدا عن لائحة أسود الأطلس يا سيد الركراكي اعانك الله ووفقك في مسيرتك الكروية..
أحسنت ما فعلت في لائحة اللاعبين في المستوى المطلوب ياسيد الركراكي موفق باذن الله تعالى ومربوحة إنشاء الله.
نريد توضيح اكثر عن غياب بعض اللاعبين من لائحة اللاعبين ياسيد الركراكي لأن ختيارك صائب ولكن نريد التفسير عن الغياب!!!!!!
Lah i3awnak sir fi tari9 sa7i7
وأين أشرف حكيمي
لا أرى أشرف حكيمي