عرفت استدعاء ديوب.. الركراكي يكشف عن لائحة “أسود الأطلس”

أعلن وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، عن القائمة المستدعاة لخوض معسكر إعدادي، لمواجهة إريتريا وتنزانيا برسم التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس أمم أفريقيا “الكوت ديفوار 2023”.

ولم تخلو قائمة المدرب وليد الركراكي الناخب الوطني من مفاجآت حيث تم استدعاء اللاعب سفيان ديوب، وفيما يلي لائحة المنتخب الوطني:

* حراسة المرمى: منير المحمدي- ياسين بونو- مهدي بنعبيد .

* خط الدفاع: عبد الكبير أبقار- نايف أكرد- رومان سايس- أيوب العملود- نصير مزراوي – عطية الله- يونس عبد الحميد.

* خط الوسط: إسماعيل الصيباري- أمير ريشاردسون- سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي- بلال الخنوس – يحيى جبران.

* خط الهجوم: حكيم زياش- أمين عدلي- أيوب الكعبي- يوسف النصيري- طارق تيسودالي- سفيان ديوب- أمين حارث- عبد الصمد الزلزولي.

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