رابطة جمعيات أولياء الأمور تدعو الحكومة و الأساتذة لتغليب مصلحة التلميذ

2023-11-09 / 12:26
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

ما تزال بوادر التصعيد تلوح في الأفق في ما بات يعرف بتداعيات النظام الأساسي الجديد للتعليم و الذي رفضته تنسيقيات الهيئة التعليمية و في مقدمتها تلك الممثلة لأساتذة التعاقد.

التصعيد الذي كان من تجلياته إضراب لثلاث أيام هذا الأسبوع مع التلويح بمزيد من الاضرابات و المسيرات في قادم الأيام، دفع جمعيات أباء و أمهات و أولياء أمور التلاميذ للدخول على الخط.

و وجهت رابطة جمعيات أولياء أمور التلاميذ رسالة مفتوحة لكل من الحكومة و تنسيقيات الأساتذة داعية منهم لتغليب مصلحة التلميذ و الجلوس على طاولة الحوار و حل المشاكل العالقة في أقرب وقت.

و طالبت رابطة جمعيات أولياء أمور التلاميذ بعدم التلاعب بمصلحة التلاميذ، خاصة أنه و لحدود الساعة تم هدر حوالي شهر و نصف من الزمن المدرسي للتلاميذ بسبب الاضرابات المتكررة كل أسبوع.

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تعليق واحد

  1. الحكومة هي من غيبت الحوار مع ممثلي التنسيقيات ولا يهمها مصلحة التلميذ.الوزير سافر الى فرنسا لاجتماعاته دون ان يعطي اهمية لمشاكل القطاع

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