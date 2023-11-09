رابطة جمعيات أولياء الأمور تدعو الحكومة و الأساتذة لتغليب مصلحة التلميذ

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ما تزال بوادر التصعيد تلوح في الأفق في ما بات يعرف بتداعيات النظام الأساسي الجديد للتعليم و الذي رفضته تنسيقيات الهيئة التعليمية و في مقدمتها تلك الممثلة لأساتذة التعاقد.

التصعيد الذي كان من تجلياته إضراب لثلاث أيام هذا الأسبوع مع التلويح بمزيد من الاضرابات و المسيرات في قادم الأيام، دفع جمعيات أباء و أمهات و أولياء أمور التلاميذ للدخول على الخط.

و وجهت رابطة جمعيات أولياء أمور التلاميذ رسالة مفتوحة لكل من الحكومة و تنسيقيات الأساتذة داعية منهم لتغليب مصلحة التلميذ و الجلوس على طاولة الحوار و حل المشاكل العالقة في أقرب وقت.

و طالبت رابطة جمعيات أولياء أمور التلاميذ بعدم التلاعب بمصلحة التلاميذ، خاصة أنه و لحدود الساعة تم هدر حوالي شهر و نصف من الزمن المدرسي للتلاميذ بسبب الاضرابات المتكررة كل أسبوع.

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