ماكرون: الوضع في غزة خطير

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن الوضع في غزة خطير ونحن بحاجة إلى هدنة إنسانية مؤقتة بسرعة كبيرة في غزة، وإن على الدول أيضا أن تعمل من أجل وقف لإطلاق النار.

الرئيس الفرنسي: إن الوضع في غزة خطير ونحن بحاجة إلى هدنة إنسانية والعمل على وقف القتال

وأضاف ماكرون في مستهل مؤتمر إنساني حول غزة تستضيفه باريس “يجب حماية المدنيين، هذا أمر لا غنى عنه وغير قابل للتفاوض ويمثل ضرورة ملحة”.

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