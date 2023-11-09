البنية التحتية للدار البيضاء تتعزز بفضاء تجاري و ترفيهي جديد

2023-11-09 / 11:38
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تم إحداث فضاء ترفيهي و تجاري جديد بمدينة الدار البيضاء و بالضبط بمنطقة البرنوصي على مقربة من الطريق السيار المداري.

هذا الفضاء الجديد الذي أطلق عليه إسم “فيفا بارك” يضم عددا من المحلات و الفضاءات و العلامات التجارية الكبرى، فضلا على مطاعم و أماكن ترفيهية.

و يتوفر فضاء “فيفا بارك” بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء على مواقف سيارات شاسعة فضلا على أنها ضمت مجمع “كيتيا” الأكبر من نوعه في المغرب و الذي دشنه عامل عمالة مقاطعات البرنوصي يوم أمس.

هذا و قد شرعت الشركة المدبرة للمشروع في تدشين و افتتاح عدد من المحلات لماركات عالمية ب”فيفا بارك”، في انتظار استكمال أشغال افتتاح محلات تجارية أخرى متواجدة به مما سيمكن من توفير فرص شغل لعدد كبير من اليد العاملة.

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