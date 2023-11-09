البنية التحتية للدار البيضاء تتعزز بفضاء تجاري و ترفيهي جديد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تم إحداث فضاء ترفيهي و تجاري جديد بمدينة الدار البيضاء و بالضبط بمنطقة البرنوصي على مقربة من الطريق السيار المداري.

هذا الفضاء الجديد الذي أطلق عليه إسم “فيفا بارك” يضم عددا من المحلات و الفضاءات و العلامات التجارية الكبرى، فضلا على مطاعم و أماكن ترفيهية.

و يتوفر فضاء “فيفا بارك” بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء على مواقف سيارات شاسعة فضلا على أنها ضمت مجمع “كيتيا” الأكبر من نوعه في المغرب و الذي دشنه عامل عمالة مقاطعات البرنوصي يوم أمس.

هذا و قد شرعت الشركة المدبرة للمشروع في تدشين و افتتاح عدد من المحلات لماركات عالمية ب”فيفا بارك”، في انتظار استكمال أشغال افتتاح محلات تجارية أخرى متواجدة به مما سيمكن من توفير فرص شغل لعدد كبير من اليد العاملة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0