“كتائب القسام” تعلن تدمير 6 آليات إسرائيلية والإجهاز على قوة راجلة

2023-11-09 / 10:46
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هبة بريس - وكالات

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، تدمير ست آليات إسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وقالت “كتائب القسام”، في منشور اليوم أورده “المركز الفلسطيني للإعلام” على منصة “إكس”، “دمرنا ثلاث آليات وجرافة صهيونيةً على أطراف مخيم الشاطئ بقذائف “الياسين 105”.

كما أشارت إلى تدمير دبابتين إسرائيليتين في منطقة التوام وشمال الشيخ رضوان بقذيفتي “الياسين 105”.

وقالت كتائب القسام، في منشور آخر أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) “أوقعنا قوة صهيونية راجلة بكمين محكم في جحر الديك واستهدفناها بقذيفة أفراد وأجهزنا عليها من مسافة صفر”.

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