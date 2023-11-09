قرصنة المكالمات الدولية تجر شخصا للاعتقال بالبيضاء

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 7 نونبر الجاري، من توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية باستعمال معدات معلوماتية، لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة بينهما، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة بناءً على شكاية أحد متعهدي الاتصالات الوطنية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة من الشرائح الهاتفية وحاسوب محمول، علاوة على هاتفين نقالين وأجهزة إلكترونية ودعامات معلوماتية تستعمل في هذا النشاط الإجرامي، فيما أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة تاونات، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بقرصنة المكالمات الهاتفية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الاجرامي.

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