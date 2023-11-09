المنتخب المغربي لقصار القامة يحقق تأهل تاريخي لربع نهائي كأس العالم

تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم لقصار القامة المشارك في مونديال الأرجنتين في نسخته الأولى المقامة حاليا بالعاصمة بوينوس أيريس، من الظفر ببطاقة العبور إلى دور ربع النهائي.

وبعد أن استهل المنتخب المغربي أولى مبارياته بتعادل أمام بوليفيا بثلاثة أهداف لمثلها عاد ليضرب أمس الأربعاء بقوة في مباراته الثانية برسم دور المجموعات أمام كولومبيا وأنهى اللقاء بفوز مستحق بهدفين نظيفين.

أما في الجولة الأخيرة وخلال المباراة الثالثة، والتي جرت في نفس اليوم، تمكنت النخبة الوطنية من الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وبذلك يحصد المنتخب المغربي سبع نقاط مكنته من أن يضمن التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم (الأرجنتين 2023).

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