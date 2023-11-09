المنتخب المغربي لقصار القامة يحقق تأهل تاريخي لربع نهائي كأس العالم

المنتخب المغربي لقصار القامة يحقق تأهل تاريخي لربع نهائي كأس العالم

2023-11-09 / 09:38
0

تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم لقصار القامة المشارك في مونديال الأرجنتين في نسخته الأولى المقامة حاليا بالعاصمة بوينوس أيريس، من الظفر ببطاقة العبور إلى دور ربع النهائي.

وبعد أن استهل المنتخب المغربي أولى مبارياته بتعادل أمام بوليفيا بثلاثة أهداف لمثلها عاد ليضرب أمس الأربعاء بقوة في مباراته الثانية برسم دور المجموعات أمام كولومبيا وأنهى اللقاء بفوز مستحق بهدفين نظيفين.

أما في الجولة الأخيرة وخلال المباراة الثالثة، والتي جرت في نفس اليوم، تمكنت النخبة الوطنية من الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وبذلك يحصد المنتخب المغربي سبع نقاط مكنته من أن يضمن التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم (الأرجنتين 2023).

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الركراكي يكشف أسباب استدعائه للوافد الجديد سفيان ديوب

الركراكي يكشف أسباب استدعائه للوافد الجديد سفيان ديوب

2023-11-09 / 12:25
Photo of من هو سفيان ديوب جديد لائحة وليد الركراكي؟

من هو سفيان ديوب جديد لائحة وليد الركراكي؟

2023-11-09 / 11:46
Photo of عرفت استدعاء ديوب.. الركراكي يكشف عن لائحة “أسود الأطلس”

عرفت استدعاء ديوب.. الركراكي يكشف عن لائحة “أسود الأطلس”

2023-11-09 / 11:28
Photo of ريال مدريد يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

2023-11-08 / 22:55
Photo of المنتخب المغربي للكرة الشاطئية في المركز 16 عالميا

المنتخب المغربي للكرة الشاطئية في المركز 16 عالميا

2023-11-08 / 20:31
Photo of نجم توتنهام سون يتسبب في إيقاف مشجع 3 سنوات

نجم توتنهام سون يتسبب في إيقاف مشجع 3 سنوات

2023-11-08 / 19:50
Photo of المنتخب المغربي للبولو يتوج وصيفا لبطل العالم

المنتخب المغربي للبولو يتوج وصيفا لبطل العالم

2023-11-08 / 19:47
Photo of خلافات ومشاداة.. هكذا تسبب بنزيما في إقالة سانتو من تدريب الإتحاد السعودي

خلافات ومشاداة.. هكذا تسبب بنزيما في إقالة سانتو من…

2023-11-08 / 18:21
Photo of زياش مرشح للمشاركة أساسيا أمام بايرن ميونيخ

زياش مرشح للمشاركة أساسيا أمام بايرن ميونيخ

2023-11-08 / 16:15
Photo of دوري أبطال أوروبا.. النصيري يبحث عن تعزيز رقمه القياسي أمام أرسنال

دوري أبطال أوروبا.. النصيري يبحث عن تعزيز رقمه القياسي…

2023-11-08 / 15:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق