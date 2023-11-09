سدود الدرك تنتشر ضواحي الدروة بعد تكرر سرقات السيارات بالمنطقة

2023-11-09 / 10:01
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عاينت هبة بريس في الأيام الأخيرة انتشار عدد من سدود المراقبة الدركية ضواحي مدينة الدار البيضاء و بالضبط بالدروة و محيطها و ذلك بعد أن تكررت ظاهرة السرقة و خاصة سرقة السيارات.

و أقدم عناصر الدرك بعدد من السريات ضواحي مدينة الدروة على وضع “الباراجات” مع تشديد المراقبة خاصة بالفترات الليلية من خلال تفتيش و تنقيط عدد من السيارات المشبوهة.

و يأتي هذا التشدد بعد أن تعرض عدد من المواطنين للسرقة في الأيام الأخيرة، و هي السرقات التي لم يسلم منها حتى عناصر الدرك الملكي بنفسهم في منطقة الدروة و الذين سرقت سيارات بعضهم و محتوياتها.

هذا و كانت سرية الدرك بالدروة قد قامت مؤخرا بتمشيط عدد من الأحياء التي تعتبر نقطة سوداء بالمدينة، كما تم توقيف بعض المشتبه بهم و كذا تجار الممنوعات.

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‫10 تعليقات

  1. ليس هذا هو الحل… الحل هو قطع يد السارق ومن يعارض الفكرة فحسب علمي المتواضع فهو منافق والله أعلم

    2
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  6. من يسيرو البلاد مايهمهم هو الكراسي والمهرجانات لاامن ولا امان من يقول المغرب فيه الأمن فهو لايعرف معنى الامن

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  10. هذه السدود موجودة دائما ولكن ليس للبحث عن المنحرفين وإنما لاصطياد المخالفات المرورية

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