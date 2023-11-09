سدود الدرك تنتشر ضواحي الدروة بعد تكرر سرقات السيارات بالمنطقة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عاينت هبة بريس في الأيام الأخيرة انتشار عدد من سدود المراقبة الدركية ضواحي مدينة الدار البيضاء و بالضبط بالدروة و محيطها و ذلك بعد أن تكررت ظاهرة السرقة و خاصة سرقة السيارات.

و أقدم عناصر الدرك بعدد من السريات ضواحي مدينة الدروة على وضع “الباراجات” مع تشديد المراقبة خاصة بالفترات الليلية من خلال تفتيش و تنقيط عدد من السيارات المشبوهة.

و يأتي هذا التشدد بعد أن تعرض عدد من المواطنين للسرقة في الأيام الأخيرة، و هي السرقات التي لم يسلم منها حتى عناصر الدرك الملكي بنفسهم في منطقة الدروة و الذين سرقت سيارات بعضهم و محتوياتها.

هذا و كانت سرية الدرك بالدروة قد قامت مؤخرا بتمشيط عدد من الأحياء التي تعتبر نقطة سوداء بالمدينة، كما تم توقيف بعض المشتبه بهم و كذا تجار الممنوعات.

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