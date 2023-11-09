سدود الدرك تنتشر ضواحي الدروة بعد تكرر سرقات السيارات بالمنطقة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عاينت هبة بريس في الأيام الأخيرة انتشار عدد من سدود المراقبة الدركية ضواحي مدينة الدار البيضاء و بالضبط بالدروة و محيطها و ذلك بعد أن تكررت ظاهرة السرقة و خاصة سرقة السيارات.
و أقدم عناصر الدرك بعدد من السريات ضواحي مدينة الدروة على وضع “الباراجات” مع تشديد المراقبة خاصة بالفترات الليلية من خلال تفتيش و تنقيط عدد من السيارات المشبوهة.
و يأتي هذا التشدد بعد أن تعرض عدد من المواطنين للسرقة في الأيام الأخيرة، و هي السرقات التي لم يسلم منها حتى عناصر الدرك الملكي بنفسهم في منطقة الدروة و الذين سرقت سيارات بعضهم و محتوياتها.
هذا و كانت سرية الدرك بالدروة قد قامت مؤخرا بتمشيط عدد من الأحياء التي تعتبر نقطة سوداء بالمدينة، كما تم توقيف بعض المشتبه بهم و كذا تجار الممنوعات.
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10 تعليقات
ليس هذا هو الحل… الحل هو قطع يد السارق ومن يعارض الفكرة فحسب علمي المتواضع فهو منافق والله أعلم
مصيبة السرقه الكريساج خص حل لهذه المعضلة العويصة التي تهدد سلامة المجتمع
تحية للرجال الأمن
نتمنى مايشدوش الرشوة الدرك
انتبهوا عليكم بأخذ الحيطة والحذر من المناطق الخطيرة وسالوا الله العافية
من يسيرو البلاد مايهمهم هو الكراسي والمهرجانات لاامن ولا امان من يقول المغرب فيه الأمن فهو لايعرف معنى الامن
تحية وتقدير لرجال الدرك الملكي.
تعرضت للتفتيش من طرف الدرك الملكي. المشكل تم توقيفي دون ابلاغي لمادا تم توقيفي.
تحية لرجال الدرك الملكي بمدينة الدروة
هذه السدود موجودة دائما ولكن ليس للبحث عن المنحرفين وإنما لاصطياد المخالفات المرورية