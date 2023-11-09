تتويج مغربية بجائزة أحسن مدرس في العالم

2023-11-09 / 09:13
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هبة بريس

توجت الأستاذة فاطمة الزهراء المهدون من مديرية العرائش بجهة طنجة تطوان الحسيمة بجائزة أحسن مدرس في العالم.

وجاء تتويج فاطمة الزهراء المهدون، أستاذة لمادة الفلسفة بالثانوية التأهيلية ليكسوس بالعرائش، باحثة في مجال علوم التربية، حاصلة على الإجازة في علم النفس وعلى ماستر في علوم التربية، مكونة لدى جمعيات تهتم بالمجال الرقمي وتكنولوجيا التربية الحديثة، (جاء) في مسابقة جوائز المعلم العالمية Global Teacher Award 2023.

وتنظم المسابقة من طرف منظمة AKS EDUCATION AWARDS، وهي منظمة تعنى بتطوير التعليم عبر العالم، ونظمت بمشاركة 130 دولة عبر العالم من ضمنها المغرب.

ويتم انتقاء المشاريع من طرف لجنة تحكيم تسهر على اختيار أجود المشاريع التربوية البيداغوجية والتي تتوفر على عناصر التجديد الابتكار والابداع.

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‫9 تعليقات

  4. تحية تقدير واحترام لكل رجال التعليم المتميزين في المغرب ولكن يحتاجوا إلى أجرة شهرية متميزة ايضا..

    1
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  5. ما شاء الله هنيئا لها وبارك الله لها بهذا التتويج ومزيدا من التوفيق والتألق بحول الله..

    1
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  7. تتويج هذه الاستاذة يعني أن مهنة التدريس لازالت بخير في المغرب وأن المَدْرسة المغربية لازالت تنجب عكس كلام مسؤول مغربي نعرفه.

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  9. البديهي في الامر ان الأطر المغربية تغزو العالم في جميع التخصصات.و الغريب في الامر هو ان المسؤولين عن التعليم لهم رأي آخر ان التعليم في المغرب ضعيف .
    فمادا يريدون من التعليم . هم يلصقون فشلهم في توضيف الأطر الى ان التعليم في المغرب فاشل .
    الاحرى ان المسؤولين المسترزقون هم الفاشلون (باك صاحبي او صاحب ماما)
    وافهم يا الفاهم

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