طقس الخميس.. جو بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق

2023-11-09 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس باردا نوعا ما بكل من الأطلس والريف والمنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ تكون كتل ضبابية محلية فوق السواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا شمال شرق المملكة خلال الصباح وكذلك بأقصى الشمال الغربي مع نزول قطرات مطرية متفرقة ابتداء من المساء.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 06 درجات بكل من مرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحامنة وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 12 و 18 درجة بمنطقة سوس والشياضمة والجنوب-الشرقي وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 07 و 11 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف ارتفاعا.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال المهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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‫6 تعليقات

  5. قوله تعالى: «وَنَزَّلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ »..

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