فؤاد بيومي يثير غضب المصريين بعد تصريحاته في موسم الرياض

القسم الفني: هبة بريس

تداول العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو لبيومي فؤاد ، توجه فيه للجمهور في ختام إحدى عروض مسرحية “زواج اصطناعي”، بدا فيه منفعلاً وهو يؤكد على ما تعرض له فريق المسرحية من “ظلم”، على قوله.

وقال فؤاد، في الفيديو: “احنا اتظلمنا والله، احنا اتهنّا، واحنا جايين نقدم فن، احنا مش بتوع فلوس أقسم بالله، والله العظيم ما بتوع فلوس، تلاته بالله العظيم لو العرض ده قعد 15 يوم تانيين من دون أجر – سيادة المستشار يعلم – احنا لينا الشرف، ونبقى فرحانين جدًا”.

وأضاف: “جيت للملكة العربية السعودية وليا الشرف، علشان نقدم فننا، احنا مش جايين نضحّك، احنا نحترمكم وانتوا بتحترمونا”.

وتوجه فؤاد لزميله محمد سلام دون ذكر اسمه بالقول: “من حقك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك تغلط في فنك، احنا ممنجيش نضحّك حضراتكم، احنا نقدم فننا”.

وتباينت ردود الفعل على كلام بيومي فؤاد في الفيديو المتداول، بين مؤيدين سعوديين، ومنتقدين مصريين الذين جلدوا الأخير عبر التعليقات.

وكان من أبرز هذه الانتقادات ما نشرته المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري عبر حسابها على فيسبوك، حيث قالت: “الأستاذ الفنان الذي كنت واحدة من محبيه”…”عندما تعرض هذه التفاهة وجارك يذبح هو وأطفاله ونساؤه وتقول لي الفن، فلن أقول غير أن الإحساس والفن نعمة، أنتم اخر من يتكلمون عنها”.

وبدورها قالت الناقدة ماجدة خير الله :”الفنانين اللي كانوا مصفوفين خلف بيومي، رأيهم إيه في اللي عمله واللي قاله؟ لو حد منهم له موقف محترم ومختلف ليه ما يطلعش ويقول ان بيومي فؤاد لا يمثلني”، وأضافت :”أما إذا كان كلهم موافقين على هذا الموقف المهين، يبقى عليه العوض في الفن المصري!”.

وقال الفنان عمر حسن يوسف، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “فن إيه اللي بتقدمه.. ده أنت عامل بتاع 100 فيلم هابط وآخرهم اللي طلعت عملته على المسرح”.

وفوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل، بغلق حساب الفنان بيومي فؤاد الرسمي على “فيسبوك”.

وكان الحساب الرسمي للفنان بيومي فؤاد، فقد مليون متابع منذ بداية الهجوم الذي تعرض له، حيث كانت الصفحة يتابعها 9 ملايين و900 ألف متابع لتصل إلى 8 ملايين و900 ألف متابع قبل إغلاقها.”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0