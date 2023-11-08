برلمانية لوهبي: هل الحكومة لا تثق في وزارتكم لإخراج القانون الجنائي ؟

2023-11-08 / 20:46
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هبة بريس _ الرباط

قالت ربيعة بوجة عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية “أن الحكومة لا تملك الإرادة لتقديم مجموعة القانون الجنائي دفعة واحدة.”

وسجلت بوجة مخاطبة وهبي، “ألا تملكون الإرادة لتقديم مجموعة القانون الجنائي دفعة واحدة، بدأت تتكون عندنا قناعة ربما أن القرار لم يعد بيدكم، فنريد أن نعرف هل الحكومة لا تثق في وزارتكم لإخراج القانون الجنائي، فهو لا يسن عقوبات جزرية فقط وإنما يعبر عن سياسة دولة..”.

وأشارت النائبة البرلمانية، في مداخلة باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مساء أمس الثلاثاء خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الانسان، “نريدكم أن تعلنوا عن نواياكم التشريعية وما هي أجندتكم في هذا الأمر، لأن الطريقة التي يتم بها تقديم هذا المشروع المهم أكثر من تجزيئية، بعدما تعهدتهم أمام البرلمان بأنكم لن تُجزؤوه..”.

وحول فعالية القضاء ونجاعته، قالت بوجة “لازلنا نعاني من تعقد المساطر وتشتتها وتعقد الولوج الى المحاكم”، داعية إلى تسريع وثيرة الأحكام القضائية بما فيها الأحكام ضد الإدارة وأشخاص القانون العام،

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