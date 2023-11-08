المنتخب المغربي للكرة الشاطئية في المركز 16 عالميا

المنتخب المغربي للكرة الشاطئية في المركز 16 عالميا

2023-11-08 / 20:31
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احتل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية المركز الـ 16 عالميا برصيد 1.004 نقطة، حسب التصنيف الأخير للمنتخبات الوطنية، الذي يصدره الإتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية.

وأوضحت، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ لها، أن المنتخب الوطني، يحتل المركز الثاني، على المستوى الإفريقي، خلف المنتخب السنغالي (العاشر عالميا برصيد 1.593 نقطة).

وكان المنتخب الوطني قد فاز في ثمان مناسبات خلال الـ11 مباراة الأخيرة مسجلا 62 هدفا.

ويتصدر التصنيف العالمي المنتخب البرازيلي (3.002 نقطة) يليه المنتخب البرتغالي (2.503 نقطة) متبوعا بالمنتخب الإسباني (2.455 نقطة).

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