وجدة ..”لافارج هولسيم المغرب” تكشف استراتيجيتها الخضراء

هبة بريس _ وجدة

نظمت “لافارج هولسيم المغرب” يوم الاربعاء 08 نونبر الجاري بمصنعها المتواجد بمدينة وجدة، لقاءا قدمت فيه الشركة استراتيجيتها الجديدة لتطوير حلول البناء المستدام، كما قدمت منتوجها الجديد “ECOPlanet Blindé”.

وقد تم تصميم هذا المنتوج الجديد خصيصا لتصنيع الخرسانة بورشات البناء، حيث يجمع بين جودة الأداء وسهولة التنفيذ، حيث يمكن من تلبية شامل احتياجات شركات البناء والبنائين وكذلك الافراد بشكل مثالي، ويتميز بأثر بيئي منخفض بنسبة 30٪ مقارنة بالإسمنت البورتلاندي العادي.

كما تجدر الإشارة، الى ان المنتوج يتوافق مع المعيار NM 10.1.004 ويتم تصنيعه في مصنع وجدة المحصل على معيار ISO 9001-14000 والذي يعتبر واحدًا من أكثر مصانع مجموعة Holcim أداءاً، بحيث يستخدم الكهرباء الخضراء والوقود البديل لإنتاج الإسمنت.

وفي هذا الإطار، أكد سعد دليل، المدير التجاري والتسويقي لقسم الإسمنت في LafargeHolcim Maroc أن: “ECOPlanet Blindé” هو ابتكار مهم نابع من التفاني الثابت اتجاه البناء المستدام والصديق للبيئة، تقدمه الشركة لعملائها وشركائها منتجات عالية الأداء تتناسب مع كل تطبيق وتساهم بشكل كبير في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون”.

يجدر بالذكر أن “ECOPlanet Blindé” هو آخر إضافة لمجموعة الإسمنت الخضراء “ECOPlanet” التي أطلقتها مجموعة هولسيم في عام 2021 والتي أصبحت أكبر مجموعة من الإسمنت المنخفض الكربون في العالم. وتتسم هذه المجموعة بكونها ملائمة لبناء صديق للبيئة، سواء في المنازل السكنية أو المنشآت المعقدة، وتقدم هذه الأنواع من الإسمنت الخضراء أداء استثنائيا وتساعد بشكل كبير في تقليل الأثر البيئي، مع معدل تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يمكن أن يصل إلى -100٪ مقارنة بالإسمنت البورتلاندي.

تعتبر “لافارج هولسيم المغرب” الشركة الرائدة على الصعيدين الوطني والرأسمال الصناعي الأول في بورصة الدار البيضاء. ترجع ملكيتها الى شراكة بين مجموعة Holcim، الرائدة عالميا في مجال حلول البناء المبتكرة والمستدامة، وصندوق الاستثمار “المدى – الوقع الايجابي ” و الذي هو صندوق استثماري أفريقي خاص مقره بالدار البيضاء.

تأسست LafargeHolcim Maroc في المملكة المغربية منذ عام 1928، وشاركت في تحديث قطاع البناء والنهضة الاقتصادية للمغرب. تضع الشركة كامل خبرتها ومعرفتها في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، من خلال المساهمة في تحديث قطاع البناء والمشاركة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.

من خلال تطوير منتجات وحلول بناء عالية القيمة المضافة، مبتكرة، مستدامة وصديقة للبيئة، تساهم في النهضة الاقتصادية والتطور الحضري في المغرب

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0