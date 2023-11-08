المنتخب المغربي للبولو يتوج وصيفا لبطل العالم

المنتخب المغربي للبولو يتوج وصيفا لبطل العالم

2023-11-08 / 19:47
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هبة بريس _ رياضة

توج المنتخب المغربي للبولو ،اليوم الأربعاء، وصيفا لبطل العالم، عقب احتلاله المركز الثاني خلال بطولة العالم لرياضة الشوفكان، التي اختتمت منافساتها بعاصمة أذربيجان باكو.

وحل الفريق الوطني ثانيا في هذه البطولة إثر انهزامه في المباراة النهائية أمام منتخب أذربيجان بأربعة أهداف للاشيء.

وكان الفريق الوطني، الذي يتكون من اللاعبين سيدي محمد المحمدي ومولاي عبد السلام الحنفي وزهير لشكر وتيسير القادري، قد بلغ المباراة النهائية بعد تغلبه في لقائه الأول على منتخب كازاخستان بثلاثة أهداف لواحد، ثم تفوق في المباراة الثانية على منتخب بولونيا بأربعة أهداف للاشيء.

أما منتخب أذربيجان فبلغ الدور ذاته إثر تفوقه في اليوم الأول على منتخب تركيا بسبعة أهداف لواحد، ثم على منتخب كازاخستان بسبعة أهداف دون رد.

وجاء المنتخب البولوني في المركز الثالث عقب تغلبه في مباراة الترتيب على منتخب أوزبكستان بخمسة اهداف دون رد.

وعرفت بطولة العالم لرياضة الشوفكان مشاركة ست منتخبات وهي أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان والمغرب وبولونيا وتركيا.

<٩p>ويذكر أن الشوفكان لعبة قديمة بأذربيجان تعني “ركوب الخيل والضرب بالتلويح بالعصا” انبثقت عنها رياضة البولو الحديثة.

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