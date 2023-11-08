نجم توتنهام سون يتسبب في إيقاف مشجع 3 سنوات

2023-11-08 / 19:50
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إيقاف مشجع لفريق زائر لمدة 3 سنوات بسبب إساءة عنصرية لمهاجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

وكانت عدسات الكاميرات قد التقطت مشجعا لكريستال بالاس، يقوم بإيماءة عنصرية تجاه سون، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، مايو الماضي، في البريميرليغ.وألقت الشرطة القبض على المشجع ووجهت له تهمة ارتكاب جريمة عنصرية.

وحكم على المشجع، الذي أقر بالذنب، في بادئ الأمر بقضاء 60 ساعة في خدمة المجتمع مع غرامة مالية، لكن الشرطة طعنت على الحكم الأصلي بعد أن أثار توتنهام مخاوف بشأن التساهل، مما أدى إلى إصدار أمر الإيقاف.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان: “نرحب بالقرار الصادر بحق الشخص الذي أساء عنصريا إلى سون هيونج مين في ملعب سيلهورست بارك في مايو بالحظر لمدة 3 سنوات”.

وأضاف البيان: “من الضروري محاسبة أولئك الذين تثبت إدانتهم بارتكاب سلوك عنصري، فهذه العقوبة تبعث برسالة واضحة مفادها أنه سيتم اتخاذ إجراء وستكون هناك عواقب”.

وأتم البيان “العنصرية ليس لها مكان في كرة القدم أو في أي مكان في المجتمع”.

ومن جانبه قال توتنهام في بيان إن “النادي لا يتسامح مع التمييز بكل أشكاله وصوره، وسيسعى دائما إلى اتخاذ أقوى إجراء ممكن ضد أي شخص يتورط في حوادث عنصرية

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