جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام و الاتصال ترفض التحريض ضد الرمضاني

2023-11-08 / 18:35
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هبة بريس _ الرباط

دخلت “جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال” على خط “التشهير والتجريح والكراهية” الذي طال الصحافي المغربي رضوان الرمضان، خلال مسيرة نظمت بطنجة تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وعبرت الجمعية أعلاه ، وفق بلاغ لها توصلت هبة بريس بنسخة منه عن “تضامنها مع الزميل رضوان الرمضاني”، مؤكدة أن “حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون مكفولة لجميع الأطراف، وألا يتم التضييق عليها؛ بل وجب حمايتها”.

وعليه؛ تسجل الجمعية “رفضها لهذا النوع من المواقف المحرضة، التي تعتبر سابقة خطيرة تخفي وراءها رغبة بعض الجهات في تكميم الأفواه التي لا تتفق معها، تحت ذريعة التضامن مع الشعب الفلسطيني”.

“وإذ تدعو الجمعية إلى تثمين الحوار والنقاش واحترام الرأي والرأي الأخر، وعدم الانسياق وراء موجات استغلال عواطف المتظاهرين والحشود في هذه الظرفية، من أجل تأليب الناس، لأن الوضع يمكن أن يزيغ عن السكة ويتجاوز التشهير والسب، إلى المس بالسلامة الجسدية للأشخاص؛ فإنها تسجل أسفها لانحراف مسيرة تضامنية ‏إلى مناسبة لكيل ‏اتهامات تمس كرامة وانتماء صحفيين مغاربة”، يوضح البلاغ التضامني للجمعية المذكورة.

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‫16 تعليقات

  3. هاد خونا من نهار جاب ذاك المثلي الجنسي طاح فعين المغاربة
    ينشر الرذيلة بطريقة غير مباشرة باسم الرأي والرأي الاخر
    المقدسات الدينية لا يجب أن تمس

    رد

  4. لايجب اعتبار حرية الراي والتعبير وسيلة
    للترويج والدفاع علي اسراءيل التي تعدم يوميا مند 7اكتوبر الاطفال والنساء والشيوخ
    بهمجية وحشية لم يعرف لها التاريخ مثيلا
    واتهام المقاومة الشرعية الفلسطينية ضد الاحتلال المغتصب لارض الانبياء
    علي الشرعي والعاملين معه وهم معروفين
    عدم استفزاز مشاعر المغاربة قاطبة وليس في طنجة وحدها واليكونوا اسراءليين ونازيين وهولوكست خارج المملكة الشريفة
    وعاهلها المفدى هو رءيس لجنة القدس

    رد

  5. الرمضاني فتح المجال لأشخاص يطعنون في مصالح المغرب يجب توقيفه او تذكيره بالخطوط الحمراء لوطننا الغالي

    رد

  6. هذا دليل قاطع على أن هذه:جمعية خريجي المعهد الإماراتي أنهم هم عش الصهيونية والرمضاني سارت بذكره الركبان وأنه قح أكثرصهيونيةمن الصهاينة الطابور..

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  7. من يخرج عن اجماع الأمة ويتحدى الناس بترهاته ويخدم أجندة اسياده لم ولن يكون من جلدتنا بل خائن لدينه ووطنه

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  11. يطبل ويساند التطبيع مع كيان يقتل ويدبح ويشرد اخواننا حسبي الله في كل من ساند وطبل وازر التطبيع

    رد

  12. ما قول الجمعية في التحريض والتشهير الذي يقوم به هو العصابة في منابر الإعلام الصفراء؟ وهل ما صدح به المتظاهرون لا يدخل في حرية تعبير الشعوب؟!!

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  14. أليس هاد المدعو الرمضاني هو الذي استهان بالناخب الوطني الركراكي عندما كُلّف بتسيير المنتخب وقال انه لن يفعل شيئا في المونديال. عنصري ومتصهين

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  15. الله ينعل بوكم و بوه يا الصهاينة الجدد الديوث لي كدافعوا على الخبث يا الخبثاء تريكة د النسويين و الألوان لعنكم و اللهم انصر أحبائنا و اخواننا في فلسطين

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  16. نعم الحرية مكفولة للجميع تحت شعار الله الوطن الملك. السي رمضاني لم يحترم ولا واحد من هذه الثوابت. لأنه يسعى لضرب الدين وزعزعة الوطن و و و الخ. عليه أن يحترم الثوابت ومرحبا بتعبيراته الدفينة

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