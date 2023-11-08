جنوب أفريقيا ستستدعي السفير الإسرائيلي لتوبيخه رسميا

هبة بريس _ وكالات

قال زين دانجور مدير عام إدارة العلاقات والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، إن البلاد ستستدعي السفير الإسرائيلي إلياف بيلوتسركوفسكي لتصدر إليه “توجيها” أو توبيخا رسميا.

وأضاف دانجور في رسالة نصية لرويترز “نأمل أن يتم هذا الإجراء اليوم. لست واثقا من توقيت حضوره”.

ولم يخض دانجور في تفاصيل حول الإجراء، ولم يحدد سبب التوبيخ.

وانتقدت جنوب أفريقيا السفير الإسرائيلي هذا الأسبوع على خلفية تعليقات عامة أدلى بها، لكنها لم تحدد ما قاله.

واستدعت جنوب أفريقيا قبل أيام دبلوماسييها من إسرائيل لتقييم علاقتها معها.

وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور، يوم الإثنين، “يدلي سفير إسرائيل بعدد من التعليقات … من دون أن يتناقش إطلاقا مع أي من الأعضاء الكبار بحكومة جنوب أفريقيا”.

وأضافت “لا أعلم إن كان هذا بسبب (أن هذه) دولة أفريقية وأنهم لا يحترموننا، لكنه شيء لا ينبغي لنا التسامح معه”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0