منيب تنتقد تكليف قريب وزير اسرائيلي بتدبير ممتلكات وقفية.. والتوفيق يرد
انتقدت النائبة البرلمانية، نبيلة منيب، تكليف مواطن يهودي، بتدبير ممتلكات تابعة للأوقاف بمدينة الرباط.
وذكرت النائبة في تدخلها بجلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، بمجلس النواب، أن المعني بالأمر الذي يعد أحد أقارب وزير الداخلية الاسرائيلي السابق ادييه ادرعي، يقوم باستخلاص ممتلكات الحبوس بصفته الشخصية.
من جهته، أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، أحمد التوفيق، أن المعني بالأمر يشرف على تدبير 3 أو 4 عمارات تابعة للاوقاف بالرباط.
وأضاف الوزير، أن الشخص المعني هو من الجيل الرابع للأسرة التي أشرفت على تدبير هذه الممتلكات منذ عهد السلطان مولاي يوسف.
وتابع الوزير، أنه لم يفكر يوما بإعفاء المعني بالأمر من مهامه، مضيفا بالقول “يمكن الغاء التكليف لأسباب ادارية.. لكن ايلا كانت ايقولو غي حيت يهودي”
67 تعليقات
المشكلة انه لم نعد نعرف العدو من الصديق لكل اجندته
التوفيق معروف بحبه لليهود
ما لهم اليهود ماداموا مغاربة ابا عن جد ومقيمه بالمغرب ولهم حق المواطنة ابا عن جد فهل نمنعهم من هذا الحق ومتى كان الدين مانعا من حق المواطنة وهل تتذكرون كيف كان اليهود يسيرون الشركات والابناك والمعامل بعد الاستقلال دون سرقة او اختلاس ايييييييه
الوقف ميراث اسلامي ليس لليهود حق في تدبيره أو السهر عليه
هم نجس، إرهابيون، مصاصو دماء.
أشد عداوة للذين آمنوا.بشهادة الله
انه مواطن مغربي وهذا يصمنه الدستور الذي يجمع مختلف الاطياف المكونة للمملكة