منيب تنتقد تكليف قريب وزير اسرائيلي بتدبير ممتلكات وقفية.. والتوفيق يرد
انتقدت النائبة البرلمانية، نبيلة منيب، تكليف مواطن يهودي، بتدبير ممتلكات تابعة للأوقاف بمدينة الرباط.
وذكرت النائبة في تدخلها بجلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، بمجلس النواب، أن المعني بالأمر الذي يعد أحد أقارب وزير الداخلية الاسرائيلي السابق ادييه ادرعي، يقوم باستخلاص ممتلكات الحبوس بصفته الشخصية.
من جهته، أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، أحمد التوفيق، أن المعني بالأمر يشرف على تدبير 3 أو 4 عمارات تابعة للاوقاف بالرباط.
وأضاف الوزير، أن الشخص المعني هو من الجيل الرابع للأسرة التي أشرفت على تدبير هذه الممتلكات منذ عهد السلطان مولاي يوسف.
وتابع الوزير، أنه لم يفكر يوما بإعفاء المعني بالأمر من مهامه، مضيفا بالقول “يمكن الغاء التكليف لأسباب ادارية.. لكن ايلا كانت ايقولو غي حيت يهودي”
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الكنائس والمعابد اليهودية في المغرب يشتغل فيها ويرعاها مسلمون بدون اي عقدة وبحب والآن ويخصص لهم اليهود مساجد لأداء الصلوات داخل المعابد الكبيرة وهناك حراس يقطنون داخل المعابد اليهودية ويذبحون اضاحيهم داخلها بدون عقدة ولا حرجمن الطرفين. وهل تعلمون أن المسلمين المغاربة هم الذين حافظوا على الكنائس اليهودية في الجبال والقرى بعد رحيل اليهود من المغرب إلى يومنا هذا. والأمانة والصدق الإسلامي فقد عاشرت اليهود في الدار البيضاء في الخمسينات: الكريم وحماية الأخلاق والصداقة والحوار الصافي والاحترام
سبحان الله يجدون وبسرعة لامثيل لها الأعذار ويعطون الدلاءل من السنه رغما أنها ليست في محلها زيد كان مسلما واليهود كان تحت حكم الاسلام والمهم ليس هذا هو المشكل المشكل هو أنه يأتي الغريب ويعمل له ألف حساب والمسلمين ليس له إلا الله
..كل اليهود المغاربة المتواجدين في فلسطين وكذلك المتواجدين بالمغرب والمتعاونين مع الحركة الصهيونية اليهودية على أرض فلسطين..يجب متابعتهم من خلال قانون الإرهاب لانتماءهم لتنظيم الدولة الصهيونية اليهودية…مثلهم مثل جميع المواطنين المغاربة المنتمون لتنظيم داعش والذين توبعوا طبقا للقانون نفسه وحوكموا بسنوات سجنية طويلة …هذه هي دولة الحقوق وتفعيل القانون ..