منيب تنتقد تكليف قريب وزير اسرائيلي بتدبير ممتلكات وقفية.. والتوفيق يرد
انتقدت النائبة البرلمانية، نبيلة منيب، تكليف مواطن يهودي، بتدبير ممتلكات تابعة للأوقاف بمدينة الرباط.
وذكرت النائبة في تدخلها بجلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، بمجلس النواب، أن المعني بالأمر الذي يعد أحد أقارب وزير الداخلية الاسرائيلي السابق ادييه ادرعي، يقوم باستخلاص ممتلكات الحبوس بصفته الشخصية.
من جهته، أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، أحمد التوفيق، أن المعني بالأمر يشرف على تدبير 3 أو 4 عمارات تابعة للاوقاف بالرباط.
وأضاف الوزير، أن الشخص المعني هو من الجيل الرابع للأسرة التي أشرفت على تدبير هذه الممتلكات منذ عهد السلطان مولاي يوسف.
وتابع الوزير، أنه لم يفكر يوما بإعفاء المعني بالأمر من مهامه، مضيفا بالقول “يمكن الغاء التكليف لأسباب ادارية.. لكن ايلا كانت ايقولو غي حيت يهودي”
44 تعليقات
ربما هذا المغربي اليهودي يعمل بجد و صدق و نزاهة أكثر من المغربي المسلم و هنا أفضل يهودي صادق أفضل من مسلم منافق و سارق للمال العام، هناك من يبحث عن البوز بدغدغة العواطف و المتاجرة بقضية غزة.
اذا رسول الله أسند امر كتابة سور القرآن لزيد بن ثابت وهو من أصل بهودي و اسلم .
و اذا كان حيي بن كعب من اكبر جامعي القرآن رغم انه كان يهودي و اسلم .
ثم ان النبي اقترض الدروع و السيوف من يهودي في المدينة .
فاين المشكل في إسناد تدبير ممتلكات الاوقاف ليهودي مغربي اذا كان كفؤا و نزيها.
العذر اقبح من الزلة ،لبته سكت ولم يبرر موقفه الدنيء،حسبنا الله ونعم الوكيل.
هزلت كل يوم عملين مصايب هزلت
راه توفيق اصلا لي زكاه حتى وصل لوزارة الاوقاف و الشؤؤن الإسلامية اليهودي بيرقو اليهودي المستشار فوق العادة للملك و انا نحك ليك ظهرك ونت تحك ليا ظهري لا شيء جديد في القضية و الطقية
اولا هناك مديرية مكلفة بالاوقاف، وأخرى مكلفة بالشؤون الإسلامية، الاولى مكلفة بالشؤون المالية عامة ويحق لليهودي المغربي او المسيح المغربي او ايا كان شريطة أن يكون مغربيا العمل فيها لأن المغاربة متساوون في الحقوق والواجبات
المرجو الكثير من الحكمة و التبصر في هذه الوقات العصيبة هذا مواطن مغربي مثلك و مثلي … لا يجب تمييزه بسبب دينه …. لحمة الوطن قبل كل شيء
لقد تغلغلت الصهيونية في الشعب المغربي حتى النخاع.انها كارثة بكل المقايس. بدأنا ندافع عن الصهيونية بمعنى الانفتاح والتفتح إنه انبطاح ليس إلا . انه تسمية الأمور بغير مسمياتها. سقط القناع عن القناع.
قرأت جميع التعاليق الكل يخلط بين اليهودي من جنسية مغربية والصهيوني…والكل يخلط بين التدبير والديانة…ومنهم من وصل إلى حد رمي وزير الأوقاف بالباطل بأنه يهودي…لا حول ولا قوة الا بالله. تخيلو معي إن طرد كل اليهود المغاربة الدين يتراسون شركات كبرى أو في ملكهم ، مادا سنفعل لحل مشكل آلاف الأسر التي ستبقى بلا عمل؟؟
اصلا التوفيق مزكى من طرف يهودي
المهم المعلومة عن يهودي موظف بالاوقات والشؤون الاسلامية صحيحة ومن يقول انه يتدخل في أمور اخرى وهل العمارات المذكورة موقوفة من طرف يهودي حتى يسيرها يهودي
اذا كان لا زالت في بلادنا حقوق عرفية يهودية كالحسكة مثلا تطال املاكا معينة تمتلكها الطائفة اليهودية، ممكن ان نقول لا باس، و لكن إدارة املاك وقفية اسلامية أمر غير مقبول بتاتا، و ما ادرانا ان كان يحصي ممتلكات الاوقاف لياتي يوم و يقولون هذه املاكنا نحن.
أعطوا لله ما لله، وأعدوا لقيصر ما لقيصر.
هناك تلبيس وتزييف من طرف الوزير ، المبرر الذي أعطاه وربطه بزمن السلطان مولاي يوسف، فيه تزييف كبير، والأصل منذ زمن الحماية،فالحماية هي التي عبثت بالاوقاف ووكان هذا الذي تحدث عنه منذ الجيل الاول ، ربما موظفا عند الإدارة الاستعمارية، وليس عند الاوقاف ، كنا افهمنا ،هذا الوزير المزيف.
إنه مواطن مغربي بغض النظر عن ديانته ، ولا يكفي أن تكون له علاقة قرابة دموية بوزير إسرائيلي لكي ننتقد قرار وزارة الأوقاف ، اللهم إن ثبت توجهه الصهيوني وموالاته للكيان الإسرائيلي، وهذا ماكان على السيدة منيب إثباته ، كما كان على وايحمان الذين أثار الموضوع في إحدى خرجاته أن يقدم المعلومات الضرورية حول ” صهيونيته”
ما ادرانا ان يكون هدا اليهودي عندو علاقة وطيدة مع الصهاينة وسياستهم العنصرية.هم انانيين ومتلاعبين يجب الحدر منهم.الاوقاف الإسلامية لا يجب أن يسيرها يهود في مملكة إسلامية.
المغرب بلد ديمقراطي و دستوره لا يشترط لمن يطلب العمل أن يكون مسلما, لا في الوظيفة العمومية أو عند الخواص….منذ متى و هذا الشخص يزاول هذا العمل ؟ هل كان مختفيا ؟ لماذا ظهر في هذا الوقت ؟ شيء من العقل و كفى من …..
الى المسؤل التوفيق هل لايوجد في هدا البلاد احسن من داك اليهودي الدي يشرف على اموال الاوقاف في الرباط
املاك الاوقاف يعبث فيها المغربي المسلم و ليس اليهودي .لنكن واقعيين كم من يهودي موظف بالمغرب هه
الرسول صلى الله عليه وسلم كان جاره يهودي وكان كل يوم يرمي على بابه الزباله ولكن رسولنا الكريم كان لا ياخد منه أي موقف ،وذات يوم لم يرى حبيبنا صلوات الله عليه الزباله كعادته سأل عل اليهودي فقالوا انه مريض ،فذهب الرسول ليطمئن على حالته ،ومن ثم اسلم اليهودي .إنما الله أمرنا ان نتعاون فيما بيننا فلا فرق بين اجنبي ولا عربي الا بالتقوىوصدق الحبيب رسولنا الكريم .