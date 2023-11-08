منيب تنتقد تكليف قريب وزير اسرائيلي بتدبير ممتلكات وقفية.. والتوفيق يرد
انتقدت النائبة البرلمانية، نبيلة منيب، تكليف مواطن يهودي، بتدبير ممتلكات تابعة للأوقاف بمدينة الرباط.
وذكرت النائبة في تدخلها بجلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، بمجلس النواب، أن المعني بالأمر الذي يعد أحد أقارب وزير الداخلية الاسرائيلي السابق ادييه ادرعي، يقوم باستخلاص ممتلكات الحبوس بصفته الشخصية.
من جهته، أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، أحمد التوفيق، أن المعني بالأمر يشرف على تدبير 3 أو 4 عمارات تابعة للاوقاف بالرباط.
وأضاف الوزير، أن الشخص المعني هو من الجيل الرابع للأسرة التي أشرفت على تدبير هذه الممتلكات منذ عهد السلطان مولاي يوسف.
وتابع الوزير، أنه لم يفكر يوما بإعفاء المعني بالأمر من مهامه، مضيفا بالقول “يمكن الغاء التكليف لأسباب ادارية.. لكن ايلا كانت ايقولو غي حيت يهودي”
20 تعليقات
وهل هنا سبب أقوى من انه يهودي إسرائيلي . وهم أعداء الإسلام والمسلمين . الا يوجد في المسلمين من تسند له هذه المهمة . اتقوا الله في أموال المسلمين .
منيب تقلب على شي حاجة تنفع البلاد والعباد وهي عاءلتها شادة مناصب كبيرة في الحزب دون استحقاق اذا كان مغربي اشنو دخلها هي
لهذا رائحتكم ازكمت الانوف حين تقدمون أموال الاوقاف و الحبوس الزوايا المشركة
لا يجوز مطلقا ولو اعلن دخوله للاسلام.وخصوصا بوزارة الاوقاف والشؤون
الإسلامية.
زمن التيه .يهودي يسير املاك وقفية اسلامية .فهم تسطى.زمن العجاءب .
ومن توسط له لدى القصر لكي يصبح وزيرا وهو اقدم وزير في تاريخ المغرب, اليس ”سيرج بيرديكو ” رئيس الطائفة اليهودية المغربية وسفير فوق العادة ؟؟؟
واش يهودى متطرف يدعم قتل الأطفال والنساء الذى يقوم به الكيان الصهيونى؟
واش متصهين يعترف بإسرائيل الكبرى؟
واش عنده جنسية مزدوجة؟
فى هته الحالات لا يحق له بتاتا أن يكلف بهته المهمة التى تهم المواطنين المسلمين.
أما إذا كانت له علاقة عائلية مع المجرم وزير الداخلية فعلا وعلاقات مشبوهة مع مسؤولى الكيان الصهيونى والموساد فذلك كارثة وفضيحة لم يسبق لها مثيل.
التدبير شيء والاعتقادشيء اخر الوزارة عندها الحق بارك من المزايدات؟
لنفرض شركة يعمل فيه 106اجير رسمي و22عامل مؤقت ارجراء عملو اكتر من 24سنه زد عدد منقاعدين الدين غادرو مصنع المواد الاوليه مستورده.منه100/77وباقي من.داخل مغرب جل عمال واجراء لهم اسر اطفال بعد.اعلان عن مقاطعة منتجات العد العكسي لاقفال مقولة ستزداد عدد بطاله وفقرا تشتيت اسر لان اعمار اجراء واحيرات يفوق 50سنه بعني مادا يقول علماء مواقع تواصل في هد امر صاحب يهودي بشراكه مع فرنسيه
مادام أنه مغربي ويقوم بواجبه وفق القانون
فأين الإشكال؟
اليهود لا ثقة فيهم ويجب الحذر منهم اكثر ..
لا نريد التكليف منه حتى ولو كان يشتغل اكثر من 50 سنة فيه..
نتمنى اعفاءه قريبا من مهامه ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا..
لا يمكن القبول بتكليف شخص يهود الديانة بتدبير مرفق تابع للأوقاف الإسلامية.ليلتحق ادن بتدبير الكنائس اليهودية
على الوزير مسلم؟
أنا دائما كنت كنقول أن أحمد توفيق دمه يهودي
ماشي غي هاد الموظف
من خلق الله الارض واليهود هم في صراع وسفك الدماء كل الشعوب العربية
اقول ل تصريحات Mus bel و محمد عنبر و حسن انتم ديوث و حثالة تدافعون عن صهيوني يقوم بجمع اموال اوقاف المنشآت الدينية الإسلامية هدا شيء عجيب اللهم خد فيكم و فيه الحق عما قريب يا ديوث
قرأت التعاليق اريد جملة مفيدة اريد فقط مغربي يكتب و يعلق بعربية واضحة و جملة مفيدة