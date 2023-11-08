بشراكة مع جمعية “عملية البسمة”.. “الأطوروت” تنظم قافلة لطب الأسنان

هبة بريس

تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، نظّمت جمعية عملية البسمة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قافلة طبية لفحص وعلاج الأسنان وكذا التحسيس حول صحة الأسنان والفم، لفائدة تلاميذ المؤسستين التعليميتين “السي البوهالي” و “لهرابزة”، المجاورتين للطريق السيار بإقليم الجديدة، وذلك يومي السبت والأحد 04 و05 نونبر 2023.

وخلال هذه العملية، استفاد قرابة 600 طفل من الحملات التوعوية، وعمليات فحص وقَلع وعلاج الأسنان، أي حوالي 1500 إجراء طبي في المجموع.

وتمت إعادة تأهيل المدرستين المذكورتين من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في إطار برنامج J/جيل الأمل، الذي وضعته الشركة منذ 2008 لفائدة المدارس المجاورة للطريق السيار، وذلك بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويهم هذا البرنامج إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية للمؤسسات، وكذا تربية وإعداد جيل المستقبل، وذلك من خلال تنظيم ورشات تحسيسية حول العديد من المواضيع مثل السلامة الطرقية وتنظيم قوافل طبية بشراكة مع المختصين في المجال.

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