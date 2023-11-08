زياش مرشح للمشاركة أساسيا أمام بايرن ميونيخ

بات الدولي المغربي حكيم زياش مرشحا للمشاركة أساسيا في مباراة فريقه غلطة سراي التركي ضد مضيفه بايرن ميونيخ الألماني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وينتظر أن يعتمد بوروك اوكان، مدرب غلطة سراي على اللاعب المغربي منذ البداية أمام بايرن ميونيخ، بعد تعافيه من الإصابة، إلى جانب أهمية المباراة بالنسبة للفريق التركي في تحديد مصيره على مستوى مسابقة أمجد الكؤوس الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة بايرن ميونيخ ضد غلطة سراي ستقام اليوم الأربعاء بداية من التاسعة مساء بملعب أليانز أرينا بميونيخ.

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