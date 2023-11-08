شركة سيلينا غوميز ل”مستحضرات التجميل” تعلن تبرعها للفلسطينيين

القسم الفني: هبة بريس

أعلنت شركة مستحضرات التجميل التي تملكها النجمة الأميركية سيلينا غوميز عن تبرعها لفائدة الفلسطينيين، ضحايا العدوان الإسرائيلي.

وجاء في البيان التي نشرته الشركة : “نشعر بالأسى الشديد بسبب الصور والتقارير القادمة من الشرق الأوسط، لقد قُتل آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في الغارات الجوية الإسرائيلية، وشُرد ملايين المدنيين وتركوا دون إمكانية الحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء أو الاحتياجات الأساسية الضرورية للبقاء، وعدد كبير من هؤلاء الضحايا هم من الأطفال، يجب حماية المدنيين الفلسطينيين”.

وتابع: “ستقوم الشركة بتقديم التبرعات إلى جمعيتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليتين، وجمعية ميجان دافيد أدوم، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي تقدم الرعاية العاجلة، وسنقوم أيضًا بالتبرع لليونيسف للمساعدة في توفير الإغاثة والموارد الطبية العاجلة لأطفال فلسطين”.

وكانت سيلينا غوميز أعلنت في وقت سابق اعتزالها مواقع التواصل الإجتماعي بسبب ما يحدث في فلسطين .

وأضافت سيلينا غوميز عبر خاصية القصص القصيرة : “أنا سآخذ استراحة، وأحذف حسابي على انستغرام.. أنا انتهيت… أنا لا أؤيد أيًا مما يحدث”

ما رأيك؟ المجموع 12 آراء 0 12