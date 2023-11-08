دوري أبطال أوروبا.. النصيري يبحث عن تعزيز رقمه القياسي أمام أرسنال

يبحث الدولي المغربي يوسف النصيري عن تعزيز رقمه القياسي في مباراة فريقه إشبيلية الإسباني ضد ارسنال الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويطمح المهاجم المغربي يوسف النصيري لتعزيز رقمه كأفضل هداف مغربي في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر القائمة في الوقت الحالي برصيد 9 أهداف.

ومعلوم أن إشبيلية سيحل ضيفا على أرسنال اليوم الأربعاء بداية من التاسعة مساء بملعب الإمارات بلندن.

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