إليسا للمتنمرين: “أنا قدرت أعمل شىء انتو مين”؟

القسم الفني: هبة بريس

علقت النجمة اللبنانية إليسا عن التنمر الذي تتعرض له بمنصات التواصل الاجتماعي،خلال حضورها مؤتمر هي هب، الذي أقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقالت إليسا:” أنا لما بتطلع على العشرين سنة اللي فاتوا، بكون فخورة إني شخص عملت نفسي بنفسي، لإن وقتها مكانش في ناس مؤمنة بموهبتي، وبالتالي بقى عندي روح التحدي، وحطيت أهداف بحياتي وكل ما بحقق هدف بحط غيره بعده”.

وتابعت: دايما كنت محاطة بناس بيساعدوني على أخد القرار الصح، والجمهور هو اللي خلاني أتحدى نفسي ودايما بحاول أرضي جمهوري لأنه وضع ثقته ومحبته فيا.”

وتحدثت عن ذهابها لطبيب نفسي وعلاقاتها العاطفية، قائلة : أنا زرت طبيب نفسي وأخذت أدوية اكتئاب، ومش بخاف أحكي الكلام ده عشان أقول للجمهور إني زيي زيكم، ومريت بعلاقات عاطفية ندمت عليها زيي زي كل بنت، ولكني اتعلمت من تجاربي وأصبح لدي قدرة على معرفة طبيعة الأشخاص اللي قدامي”.

كما تطرقت لموضوع عدم إنجابها حتى الآن، قائلة :”أعظم دور تلعبه المرأة هو الأمومة، ولكن لو مكانتش أم فهي بتكون أخت ومربية وزوجة، وأنا ضد جملة إنه لازم نجيب ولاد، وكم من مرة شاهدنا مسنين في دار العجزة يموتون وحيدين ويتواجد أبناؤهم في الخارج، فالولد ليس سندا كما يقولون هذا الأمر كذبة كبيرة”.

أيضًا عبرت عن عدم اهتمامها بمن يتنمرون على شكلها، قائلة: أنا مش بزعل لما حد بيتنمر عليا وبالتالي مينفعش حد يتأثر بالكلام السلبي ده لإن كل واحد فينا عنده شئ جميل، والمتنمر إنسان مريض، ومؤخرا شوفت فلتر عم يتمسخروا على فمي، بس كان آخر همي، ما أنا إليسا ياحبيبي قدرت أعمل شي بحياتي، يلي عبتتمسخر أنت مين؟.”

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