إقالة مدرب فرنسي بسبب تصريح عنصري تجاه المغاربة

أعلن نادي أورليان، أحد أندية الدرجة الثالثة الفرنسي، إقالة مدربه برنار كازوني، بسبب “تصريحات عنصرية” أدلى بها في وقت سابق ضد لاعبي فريقه، قال فيها أن لاعبي فريقه “لايقلون غباء عن لاعبي شمال إفريقيا” الذين سبق له التعامل معهم”.

وأعلن النادي الفرنسي في بيان رسمي على موقعه بالإنترنت عن فسخ عقد مدربه كازوني، وتعيين الفرنسي كريم مقدم خلفا له لما يمتلكه من خبرة واسعة في دوري الدرجة الثالثة.

وتعود الوقائع إلى 21 شتنبر، عشية المباراة ضد شاتورو، حيث قال المدرب بيرنار كازوني عن لاعبيه في مؤتمر صحفي:”إنهم اللاعبون، لديهم أشياء يتفوقون فيها، ولكن هناك أشياء لا تكفي فيها، هذا هو المكان الذي يجب أن تكون فيه أكثر كفاءة، حيث يتعين عليك محو ذلك، دوري هو ان اخبرهم واساعدهم في حل المشكلات، هذا كل شيء، لقد فعلت ذلك في جميع الأندية التي ذهبت إليها، فعلت ذلك مع لاعبي شمال إفريقيا! إنهم ليسوا أكثر غباءً من سكان شمال إفريقيا، وهذا هو دور المدرب”.

بعد يومين من تصريحه المستفز، اعتذر المدرب بيرنار في قناة فرانس بلو أورليون، قائلا “أي شيء الا العنصرية” لكنه اعترف بأنه أدلى “بتعليقات غير لائقة”.

وسبق للمدرب الفرنسي برنار كازوني أن أشرف على تدريب العديد من الأندية في شمال إفريقيا أبرزها مولودية الجزائر ومولودية وهران، والنجم الساحلي التونسي، ومولودية وجدة.

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