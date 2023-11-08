هذه لائحة الجمعيات النسائية والحقوقية المشاركة في مراجعة مدونة الأسرة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شرعت الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وكما عبرت عن ذلك في بلاغها الصحفي بتاريخ فاتح نونبر الجاري، عن تنظيم جلسات للإنصات والاستماع، تهم المؤسسات الرسمية، والفعاليات المدنية والجمعوية والحقوقية، والأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، والخبراء، لعرض تصوراتهم ومنظورهم بخصوص مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة،

وقد تمت أجرأة هذه الجلسات وفق المنهجية، والضوابط، ولخدمة الغايات، كما هي محددة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومية، وخلال الأسبوع الماضي، تم الاستماع إلى العديد من المؤسسات الرسمية، ومجموعة من الائتلافات والتنسيقيات الجمعوية، وفق البرمجة والتفصيل.

خلال الأربعاء فاتح نونبر، وخلاله تم الاستماع إلى كل من: الرابطة المحمدية للعلماء، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل.

الخميس الماضي 2 نونبر: حيث تم الاستماع إلى: التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، المكونة من 31جمعية، وهي: اتحاد العمل النسائي؛ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب؛ الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء؛ فدرالية رابطة حقوق النساء؛ جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات؛ الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء؛ جمعية صوت المرأة الامازيغية؛ المنظمة المغربية لحقوق الانسان؛ جمعية التضامن النسوي الدار البيضاء؛ جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافئ الفرص / طنجة تطوان الحسيمة؛ جمعية السناء النسائية بالجديدة؛ جمعية انصاف الدر البيضاء؛ جمعية 100% أمهات؛ جمعية المرأة المناضلة؛ جمعية نعمة للتنمية؛ جمعية نساء الجنوب؛ مركز حقوق الناس المغرب؛ مركز حقوق الناس سيدي قاسم؛ جمعية ملتقى المرأة بالريف؛ جمعية الانوار النسوية للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية القصر الكبير؛ جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة بالعرائش؛ جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء فاس؛ جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بني ملال خنيفرة؛ جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء بني ملال؛ جمعية توازة لمناصرة المرأة مرتيل؛ جمعية ملتقى الاسرة المغربية؛ جمعية أنير بخنيفرة؛ جمعية ملتقى مسارات نسائية؛ جمعية عين غزال وجدة؛ جمعية تطلعات نسائية مكناس؛ مؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف.

وخلال الجمعة الماضي 3 نونبر، إذ تم الاستماع إل كل من:

 تحالف ربيع الكرامة المكون من 30 جمعية التالية: الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب؛ جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء- فاس؛ جمعية تطلعات نسائية؛ جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء – بني ملال؛ الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء؛ جمعية أمل حركة نسائية من اجل حياة أفضل؛ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان؛ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ جمعية شمل للأسرة والنساء؛ منظمة حريات الاعلام والتعبير –حاتم-؛ جمعية التضامن النسوي؛ جمعية النخيل للمرأة والطفل؛ جمعية الانطلاقة النسائية؛ جمعية إنصاف؛ جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص؛ جمعية أيادي حرة؛ جمعية السناء النسائية؛ جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي؛ جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة؛ جمعية نساء الجنوب؛ مؤسسة إيطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف؛ جمعية صوت المرأة الأمازيغية؛ جمعية نعمة للتنمية؛ جمعية 100% أمهات؛ جمعية حقوق وعدالة؛ الهيئة المغربية لحقوق الإنسان؛ الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري – أملاك -؛ منتدى بدائل المغرب؛ الجمعية المغربية للنساء التقدميات؛ جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء- بني ملال .

شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، المكونة من 130 جمعية، وهي: جمعية كرامة لتنمية المرأة؛ و جمعية رسالة لتنمية مهارات المرأة؛ و جمعية إنماء لتمكين المرأة المغربية؛ وجمعية أسرتي؛ وجمعية مستقل فحص أنجرة لتنمية المرأة والطفل؛ وجمعية مودة لتنمية المرأة ورعاية الأسرة؛ وجمعية الأمل النسائية؛ وجمعية البلسم لتأهيل المرأة ورعاية الطفولة؛ وجمعية أمومة لمحاربة داء سرطان الثدي والرحم؛ وجمعية المشكاة للتنمية؛ وجمعية زينب للتنمية والتكافل الاجتماعي؛ وجمعية جنان للمرأة والأسرة؛ وجمعية الحياة للتنمية الاجتماعية؛ وجمعية إكرام للمرأة والطفولة؛ وجمعية التطوع والتنمية؛ وجمعية حوار النسائية؛ ومؤسسة إرشاد للوساطة الأسرية؛ وجمعية جنان الخير للأعمال الاجتماعية؛ وجمعية الصفاء لتنمية الأسرة؛ والجمعية المغربية للتربية ورعاية الأسرة؛ ومركز الصفاء لإرشاد ودعم الأسرة والشباب؛ ومركز الوئام للإرشاد الأسري؛ وجمعية نساء العيايدة للتنمية المستدامة؛ وجمعية لمريسة للتنمية؛ وجمعية ملاذ الأسرة؛ وجمعية كشافة المغرب؛ وجمعية صناع الأمل للتنمية البشرية؛ وجمعية السكينة للإرشاد الأسري؛ وجمعية تراحم؛ وجمعية أطياف للتربية والثقافة والتنمية؛ وجمعية الشروق لتنمية المهارات النسائية؛ وجمعية مودة للتكافل ورعاية الأسرة؛ وجمعية أنا إنسان؛ وجمعية وصال للمرأة والأسرة؛ وجمعية الأمل للمرأة القروية؛ وجمعية الثريا؛ وجمعية فاطمة الفهرية لتنمية ورعاية الأسرة؛ وجمعية النبراس؛ وجمعية مودة لرعاية الأسرة؛ وجمعية وصال لتنمية المرأة ورعاية الأسرة؛ وجمعية بلادي للتربية والثقافة؛ وجمعية بيتنا حياتنا لحماية الأسرة والبيئة؛ وجمعية وصال لرعاية شؤون الأسرة؛ وجمعية تحت العشرين؛ وجمعية الوفاق للتنمية الأسرية؛ وجمعية ارتقي للنهوض بحقوق المرأة والأسرة؛ وجمعية الوئام لتنمية المرأة ورعاية الأسرة؛ وجمعية سبيل الخير للثقافة والتنمية الاجتماعية؛ وجمعية البتول لرعاية الفتاة؛ وجمعية الشقائق؛ وجمعية النور لتنمية ورعاية المرأة والطفل والأسرة؛ وجمعية عيون الأطلس للارتقاء بالأسرة؛ وجمعية الرميصاء للتنمية النسوية؛ وجمعية مناهل الخير؛ وجمعية الأمل للتنمية والبيئة؛ وجمعية التواصل للمرأة والتنمية؛ وجمعية الفلاح للتنمية والتواصل؛ وجمعية بسمة للتربية والتنمية؛ وجمعية العطاء للمرأة والطفل؛ وجمعية الكوثر النسائية؛ وجمعية نماء للأسرة والطفل؛ والجمعية المغربية لتنمية أسرة الألفية الثالثة؛ وجمعية الخنساء للأعمال الاجتماعية؛ وجمعية المستقبل للأسرة والشباب؛ وجمعية نور الأسرة للتضامن الاجتماعي؛ وجمعية إنماء للتنمية البشرية؛ وجمعية فتاة الحي للثقافة والرياضة؛ وجمعية الأسرة والتنمية؛ وجمعية جسر الرحمة للتنمية الأسرية؛ وجمعية المستقبل للأسرة والشباب – فرع بوسكورة؛ ومنظمة فتاة المغرب إكرام؛ وجمعية أنسام الخير للتنمية الأسرية؛ وجمعية لقدادرة النسوية للتنمية الاجتماعية؛ وجمعية الفاروق للعمل الاجتماعي والثقافي والفني؛ وجمعية البلسم للأسرة والشباب؛ والجمعية م منال لحقوق الطفل والتنمية الاجتماعية؛ ومركز الوفاق للإبداع الأسري؛ وجمعية الوفاق للوساطة الأسرية؛ وجمعية الملاذ للمرأة والأسرة؛ وجمعية الألفة لتنمية المرأة والأسرة؛ وجمعية زينب النفزاوية للتنمية؛ وجمعية المبادرة النسوية للتنمية؛ وجمعية أم قاسم المرادية للعمل النسائي؛ وجمعية الأمل النسائية؛ وجمعية المنار للتنمية ورعاية الأسرة؛ وجمعية المبادرة النسوية للتنمية القروية؛ وجمعية إفسان للتكافل والتنمية؛ وجمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي؛ وجمعية أسرتي للتنمية؛ وجمعية الفرح للعناية بالأسرة؛ وجمعية فاطمة الفهرية؛ وجمعية شروق؛ وجمعية الأم للتنمية الأسرية؛ وجمعية التضامن وحماية الآسرة؛ وجمعية المبادرة للتنمية المحلية؛ وجمعية الإبداع للتربية والتنمية الاجتماعية؛ وجمعية الحياة لتنمية المرأة القروية؛ وجمعية الألفة للمرأة والطفل؛ وجمعية البلسم للمرأة والطفل؛ وجمعية أم البنين للعناية بالأسرة؛ وجمعية الكرامة للتنمية والعمل الاجتماعي؛ وجمعية الأمل للعمل النسوي؛ وجمعية الوعي والإصلاح النسوي؛ وجمعية الرحمة لتنمية المرأة القروية؛ وجمعية غراس للعناية بالأسرة؛ وجمعية الهناء لتنمية المرأة والطفل؛ وجمعية بلسم للمرأة والأسرة؛ و جمعية فسيلة للتنمية؛ وجمعية النجاح للتنمية الاجتماعية؛ والمنتدى النسائي للتنمية؛ وجمعية تاوجا للإرشاد والتأهيل الأسري؛ وجمعية الإرشاد النسائي؛ وجمعية أوراش للتنمية؛ ومركز مودة لتنمية المرأة والأسرة؛ وجمعية إنصاف للمرأة والطفل والأسرة؛ وجمعية البلسم النسائية؛ وجمعية ملاذ لتنمية المرأة والأسرة؛ وجمعية بصائر للتنمية الأسرة؛ وجمعية زينب النفزاوية للتنمية الأسرية؛ وجمعية رمال للتنمية البشرية؛ وجمعية التنمية النسائية والأعمال الاجتماعية؛ ومركز ندى لتدريب وتأهيل الفتيات؛ وجمعية رفيدة للمرأة الرائدة؛ وجمعية الرقي بالمرأة والأسرة؛ وجمعية رواحل الصحراء للمرأة والأسرة؛ وجمعية النسيم النسائية للتضامن الاجتماعي؛ وجمعية فضاء الأسرة والمرأة والطفولة والشباب؛ وشبكة نساء الأطلس؛ والائتلاف المواطن لحماية الحقوق الدستورية للمرأة والطفل؛ وشبكة سيمان .

الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة، المكون من 13 جمعية، وهي: جمعية التحدي للمساواة والمواطنة؛ الجمعية المغربية لحقوق الضحايا؛ جمعية حقوق وعدالة؛ تحالف إصرار للتمكين والمساواة؛ المنظمة الإفريقية للأرضية المشتركة؛ جمعية أنوار للمساواة والمواطنة؛ جمعية شروق ابن جرير؛ شبكة أمان لمناهضة العنف المبني على النوع؛ جمعية أفق للنساء؛ حركة الشباب الجهوية لجمعيات الأحياء؛ جمعية الانطلاقة المحمدية؛ جمعية الاستثمار المفيد؛ شبكة جمعيات حي درب غلف.

وستستأنف الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، المشكلة من السيد وزير العدل، والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد رئيس النيابة العامة، والسيد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تنظيم جلسات للإنصات والاستماع أيام الأربعاء والخميس والجمعة (8 و9 و10 نونبر الجاري)،

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