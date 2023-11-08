كتائب القسا.م تعلن تدمير 14 دبابة وآلية إسرائيلية

2023-11-08 / 14:52
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هبة بريس - وكالات

أعلنت كتائب القسام ، اليوم الأربعاء ، تدمير 14 دباية وآلية إسرائيلية في غزة وشمال قطاع غزة.

وقالت “كتائب القسام”، في منشور اليوم أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا) على منصة “إكس”، إن “عناصرها دمروا منذ صباح اليوم 14 آلية لجيش الاحتلال بين دبابة وناقلة جنود على محاور القتال في غزة وشمالي القطاع”.

كما أشارت إلى أن مقاتيلها استهدفوا “مجموعة من الجنود الإسرائيليين قرب تجمع للآليات المتوغلة جنوب مدينة غزة بصاروخ موجه من طراز “كونكورس”

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‫3 تعليقات

  2. الهم سدد رميهم وانصرهم على من عاداهم يارب العالمين اللهم كن لهم عوناً ونصيرا يارب العالمين

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  3. اللهم فرج كربة أهل غزة والفلسطينين يا رب فإنه ليس لهم سواك فالكل تخادل عنهم .
    حسبنا الله ونعم الوكيل.
    نشكوا لله ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس فإننا لن نيأس من نصر الله فالنصر قادم بحول الله وما النصر إلا من عند الله .
    أعداء غزة قد طغوا في الأرض وأكثروا فيها الفساد والله على ما يفعلون شهيد, يستعملون أنواع الاسلحة الفتاكة ويكذبون ويخفون خساءرهم ويظنون أنهم أقوياء والقوة لله جميعا .
    نسأل الله أن يجعل كيد أعداء غزة في تضليل .
    حسبنا الله ونعم الوكيل .

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