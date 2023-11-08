كتائب القسا.م تعلن تدمير 14 دبابة وآلية إسرائيلية

2023-11-08 / 14:52
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هبة بريس - وكالات

أعلنت كتائب القسام ، اليوم الأربعاء ، تدمير 14 دباية وآلية إسرائيلية في غزة وشمال قطاع غزة.

وقالت “كتائب القسام”، في منشور اليوم أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا) على منصة “إكس”، إن “عناصرها دمروا منذ صباح اليوم 14 آلية لجيش الاحتلال بين دبابة وناقلة جنود على محاور القتال في غزة وشمالي القطاع”.

كما أشارت إلى أن مقاتيلها استهدفوا “مجموعة من الجنود الإسرائيليين قرب تجمع للآليات المتوغلة جنوب مدينة غزة بصاروخ موجه من طراز “كونكورس”

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