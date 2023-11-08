“واقعة خطيرة”.. “الأحرار” يعبر عن استنكاره لـ”انفجارات السمارة”

هبة بريس - الرباط

عبر حزب التجمع الوطني للأحرار، عن استنكاره لـ”الانفجارات الارهابية” التي شهدتها مدينة السمارة، واصفة إياها بـ”الواقعة الخطيرة”.

وذكر الحزب في بلاغ له، أن هذه الواقعة التي أدت لمقتل مواطن مغربي، وجرح ثلاثة آخرين، في خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، تدعو لضرورة توحيد الجبهة الداخلية، والتعبئة واليقظة في مواجهة أعداء الوحدة الترابية للمملكة.

وفي سياق متصل، أشاد الحزب بتعبئة الدبلوماسية الوطنية، بقيادة الملك محمد السادس، التي مكنت من تقوية موقف المغرب، وتزايد الدعم الدولي لوحدته الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم، المكشوفين والخفيين.

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